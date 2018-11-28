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外賣平台Plum炒全部員工 張漢樑：可轉「聯合創辦人」入股

【明報專訊】外賣平台競爭激烈，本地初創外賣平台Plum昨日傳出「大裁員」，涉及110名員工，聯合創辦人張漢樑承認公司裁走所有員工，包括他自己在內。張漢樑指出，公司為削減開支，於周一（26日）向所有員工派發「大信封」，但員工可以「入股」方式重返公司工作，Plum的派餐服務仍然持續，但短期內取餐點會減少。

明報記者 劉旭霞

Plum昨日傳出大裁員甚至結業消息，聯合創辦人張漢樑接受本報查詢時指出，公司在周一向所有員工派「大信封」，並同時提出另一「入職」邀請，員工可轉為「聯合創辦人」身分入股，以分享利潤（profit-sharing）代替固定月薪。他稱，現時未能透露有多少員工願意「重返」Plum，但可以肯定有10名核心成員會繼續支持公司營運。

10名核心成員繼續留低

他又表示，所有「被炒」員工均會按其合約獲得相應通知期的賠償，公司希望員工能夠留職一段時間幫助過渡，但員工有即時或提早離職的權利。另外，公司創辦人兼行政總裁鍾永良在過去兩個月，已私人為公司注入一筆資金以應付短期營運及相關的解僱安排，惟他稱注資金額不便透露。

短期內撤走虧損取餐點

張漢樑提到，公司會重新審視取餐點數目，並坦承過往為滿足客戶要求而快速擴張取餐點，甚至不介意虧損地「養嗰區」的策略錯誤，故短期內會撤走蝕錢的取餐點，在每個區內減少或整合取餐點的數目，惟實際削減的規模要視乎公司仍有多少人手支持營運。

不過，他強調公司仍然對外賣送餐市場有信心，是次重組只是針對內部的開支結構而作出一次較大型的調整，不會改變其服務方式，未來發展方向會由搶市佔率轉為較注重盈利能力，因此會在擴張取餐點方面採較審慎的態度。

未來發展專注盈利能力

Plum今年9月已經裁減近50人，張漢樑稱，公司自8月尾、9月初訂單停止增長後，多番嘗試調整成本架構均無效，故最終選擇以大幅削減人手方式降低營運成本以支持業務延續。據了解，去年11月成立的Plum，高峰時員工數目曾超過200人，每日訂單接近1萬個，現時平台擁有10萬名用戶，600間合作餐廳，業務遍佈全港14個地區，有近70個取餐點，並已打開新加坡市場。

相關字詞﹕鍾永良 結業 初創 張漢樑 裁員

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