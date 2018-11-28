經濟
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中燃中期多賺24％ 每股派8仙

【明報專訊】中國燃氣（0384）公布9月底止中期業績，受惠天然氣銷售與管道接駁、LPG銷售及增值業務的財務及營運表現增長，帶動期內股東應佔溢利按年增長24.46%至42.25億元，每股建議派中期息8仙，與去年一樣。

該集團期內天然氣售氣總量增長33.1%至109.77億立方米，新接駁居民用戶數達253.47萬戶，同比增長18.3%，接駁居民用戶總數2710.5萬戶。其經營管道燃氣項目總數達508個，按年增加166個。累計簽約鄉鎮氣代煤居民用戶約550萬戶，已建成逾19.2萬公里天然氣管網。城市燃氣項目與鄉鎮氣代煤項目之居民用戶平均支付的管道燃氣接駁費分別為每戶人民幣2549元及3038元。

新接253萬用戶 同比增18.3%

在工商業用戶市場，中燃期內新接駁1110戶工業用戶及15622戶商業用戶，共為10831戶工業用戶及18.46萬戶商業用戶提供天然氣服務。工業用戶及商業用戶的平均接駁費分別為每戶人民幣19.12萬元及人民幣2.08萬元。同時其經營580座天然氣汽車加氣站，8個液化石油氣碼頭及100個液化石油氣分銷項目，實現銷售液化石油氣195.84萬噸，同比增長1%。

因應中燃寶燃氣具、燃氣綜合保險代理、維修改造、波紋管和報警器銷售等增值服務期內的經營利潤3.41億元，按年增長18.2%。整體淨資產負債比率為0.62，與去年一樣。該集團部署致力於利用互聯網「中燃家+」進行全屋互聯體驗增值業務服務。

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