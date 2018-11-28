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特朗普加關稅言論 人幣曾穿6.95

【明報專訊】中美元首在本周末G20峰會會晤前夕，美國總統特朗普接受訪問時預計，明年初會將現時2000億美元中國進口貨品的關稅由10%提升至25%，並指中美未達成協議，將對餘下所有中國貨品徵稅，加上美匯指數升至97點以上，刺激人民幣匯率急跌，一度跌穿6.95，為本月中以來再次跌穿該水平。

華僑永亨﹕峰會前不會跌太多

人民幣中間價昨報6.9463，比上個交易日下跌10點子（1元等於1萬點子），開市即已下跌近70點子至6.948，另外英鎊下挫進一步拉升美匯，人民幣在歐洲開市後跌穿6.95，最低報6.953。不過中國外交部為貿易戰降溫，指早前中美元首一致同意，推動就貿易題達成雙方可接受方案，人民幣走勢晚上回穩，截至晚上9時20分，在岸人民幣報6.9488，跌80點子，離岸人民幣報6.9451，升22點子。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，昨日走勢主要受貿易戰發展和美元走強影響，不過在周末會議前不會下跌太多，市場仍然觀望會議結果。如果未能達成協議，最壞情况人民幣或繼續向今年低位6.97下跌，不過監管當局會保持匯率穩定，應不會破7。相反若會晤有成果，人民幣或反彈至6.8水平。

瑞信財富管理投資總監辦公室亞太區股票主管葉勇俊認為，中美在G20峰會達成重大協議的機會不大，估計美國會在明年初提升關稅至25%。

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