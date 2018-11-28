經濟
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人行等加強防範金融系統風險

【明報專訊】昨日人民銀行聯同銀保監和中證監公布《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》，對系統重要性金融機構制定特別監管措施，確保這些機構合理承擔風險，另一方面建立特別處置機制，確保發生重大風險時有效處置，防範「大到不能倒」。除銀行、保險和證券機構以外，文件規管範圍亦包括國務院金穩委認定的「其他具有系統重要性、從事金融業務的機構」，財新引述消息指出，有20家金融機構或會入選，包括互聯網金融巨頭螞蟻金服和騰訊金融等。

人行指出，系統重要性金融機構的評估指標指標，包括金融機構的規模、關聯度、複雜性、可替代性、資產變現等。這些機構需要符合附加資本要求和槓桿率要求，人行亦可提高部分金融機構的流動性、大額風險暴露等其他附加監管要求。

此外，指導意見要求人行牽頭銀保監、中證監和財政部等其他相關部門建立危機管理小組，當金融機構發生重大危機，由人行會同相關部門成立小組應對。

財新：「重要機構」或增至20家

金融穩定委員會（FSB）現時認為四大國有銀行和平保，分別為全球系統重要性銀行和保險公司，財新引述監管人士指出，入選國內系統重要性金融機構的或會增至20間。監管人士表示，現有8億用戶的支付寶和微信支付所形成的生態特徵、大數據和向基礎設施發展趨勢，均有系統重要性的特徵。

此外，內地媒體引述消息指出，《商業銀行理財子公司管理辦法》將於本周正式發布，本月初銀保監主席郭樹清已表示會在本月下旬推出。消息人士指，不少銀行已向銀保監提交資料備案，待公告正式發布後統籌相關工作，並在獲得批准後開始籌建，因此未有成立子公司具體時間表。現時四大國有銀行皆已宣布擬建立理財子公司，稱可建立有效的風險隔離機制。

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