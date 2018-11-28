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新世界54億奪番禺地

【明報專訊】新世界發展（0017）公布，成功投得廣州地鐵上月底推出競投的廣州番禺地塊，即漢溪長隆地鐵站上蓋項目約65%股權，作價為47.8億元（人民幣，下同）（約53.85億港元）。公告指出，地塊面積約7.1萬平方米，建築面積約29萬平方米，項目將與廣鐵合作發展，項目擬安排於2022年5月29日竣工。據較早前內地傳媒報道指出，越秀及珠江發展中標機會較高。

新世界是次投得的廣州番禺漢溪長隆地鐵站上蓋約65%股權出價，根據廣州方產權交易所所示資料顯示，與要求底價一樣。有關項目的交易代價中，股權代價佔3.03億元，並且需要承擔股東貸款44.78億元。項目佔地面積70936平方米，可建用地58027平方米，總建築面積約290135平方米，可供商住發展。該項目位於廣州地鐵3號、7號線及在建的佛莞城軌交匯處。其合作伙伴為廣州地鐵集團。

長隆地鐵站上蓋 佔股權65%

廣州番禺漢溪長隆地鐵站上蓋有望於2022年5月29日竣工，並預期竣工5年期屆滿後，新世界承諾商業物業部分每月租金每平方米達200元，寫字樓部分的月租每平方米可達120元。除承擔收購代價外，新世界預期，將向有關項目所屬目標公司，承擔約31.8億元的資本承擔。因此連地價合計，新世界在該項目的總投資達79.3億元。

在今次新世界中標前，有關地塊亦為內地房地產公司注意，當中傳出包括越秀及珠江發展的中標機會較高。

新地蘇仲強加盟後 內地頻出擊

新世界的管理層更曾在過往的業績發布會提述過，會留意大灣區的項目發展機會，並由2016年起開始在前海及增城，投得土地供新一輪發展。

同時，該集團在前新地（0016）負責中國市場發展高層蘇仲強加盟，及着手將新世界的內地地產業務重組後，近年已經陸續見到內地地產業務頻頻出擊，連同新購的長隆站上蓋項目，單是投地出資已逾80億元。

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