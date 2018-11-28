績差大行唱淡 康師傅挫逾17％

德銀下調目標價至13元

大行齊唱淡康師傅，目標價就以德銀最低，該行下調康師傅目標價6%至13元，以反映集團盈利放緩及匯率帶來的輕微負面影響。

中信里昂將康師傅的目標價由15.6元調低至14元，因第三季業績差過預期，又認為管理層預計明年可保持高單位數增長有一定挑戰，但康師傅的估值並不高，故維持「跑贏大市」評級。

花旗：方便麵及飲品業務失望

花旗就認為，集團第三季純利增長合乎該行預期，不過方便麵及飲品業務的收入就令人失望。由於行業競爭劇烈，管理層決定由盈利為主，改為爭取市佔率，將增加銷售開支提高銷量。

管理層預計，集團明年收入有高單位數增長，但花旗認為明年盈利前景並不明朗，加上股價短期內未見正面催化劑，大削目標價23.6%至14.01元，維持「中性」評級。

另外，高盛調低康師傅目標價7%至17.4元，維持「買入」評級，不過認為集團第四季銷售將會改善。