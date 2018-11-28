大快活純利10年首倒退 港餐廳溢利下跌拖累 午後曾挫9%

明報記者 蕭嘉聰

大快活昨午公布業績，股價績前曾升至1個月高位，午後最多急挫8.8%，收市報26.95元，跌6.5%。翻查資料，2013/14財年純利倒退是因為2012/13財年錄得出售物業收益，撇除收益仍升3.9%，真正倒退是金融海嘯期間2008/09財年，今次是近10年後再次出現倒退。陳志成指出，上半年香港的同店銷售持平，預計新開的店舖可在下半財年陸續貢獻收入，近2個月的生意已經向上，相信下半年可達至高單位數增長，強調對快餐行業很有信心，中港兩地將擴展分店網絡，下半年預計會在港開設5至6間分店，位置會平均分布在住宅、商業及休閒區。

陳志成﹕港業務下半年重拾增長

大快活在港共經營138間快餐店，上半年的續租租金升幅約為12%至13%。集團執行主席羅開揚認為，香港經濟放緩，租金亦有所回落，相信與業主商討續租時，可爭取更好價格，改善毛利率。

稱下半財年不全面加價

陳志成指出，大快活目前平均單價約為38元，2018年年初曾經加價約1%，不過顧客對價格十分敏感，加上股市及樓市表現欠佳，故下半財年不會全面加價，擬推出更多新品，提高平均價格，又指會考慮市民的負擔能力再決定加價。事實上，集團去年同期的平均單價約為34元，按年升幅達11.7%。

大家樂上半財年人力成本佔總收入約28%至29%，陳志成指出，即使香港明年或會提高最低工資水平，對集團影響並不大，因為近乎所有員工的薪金已高於最低工資，但會帶來漣漪效應。他又坦言，行業難以聘請人手，會以青訓計劃提供晉升機會，上半年亦投入多約1%用於人才發展。

另一餐飲股翠華今公布業績

值得注意的是，另一餐飲股翠華控股（1314）將於今日公布中期業績，不過較早前已發盈警，指期內的營運收益減少，加上勞工成本及其他營運開支增加，預料中期溢利將按年大減50%，即三大餐飲股中，只得大家樂（0341）的業績有增長（見表）。