維景灣畔兩房709萬沽 今年新低

不過，林志堅指，上述原業主早於2007年，以231.5萬元買入單位，持貨11年，即使以低價沽出單位，帳面仍賺477.3萬元或逾2倍。

珏堡四房業主帳面蝕85萬離場

另市場消息指出，九龍塘珏堡錄蝕讓成交，屋苑一個中層實用面積1330方呎4房連套戶，原業主以3000萬元放售，及後議價至2850萬元售出，較原叫價低150萬或5%，實呎21429元；原業主2012年9月以2934.8萬元購入單位，6年帳面蝕近85萬元或3%。

環宇海灣累減480萬沽

利嘉閣市務經理陳敏生透露，荃灣環宇海灣6座中層F室，屬實用面積899方呎4房連套及士多房設計，單位早於3月時放盤，原叫價1600萬元，至近日再劈價至1120萬元沽出，累減480萬元或約30%，實呎12,458元；原業主2014年以約1023萬元買入單位，持貨4年，轉手帳面獲利約97萬元或9.5%。

縉庭山兩房5個月賣平19%

另外，美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，大窩口縉庭山2座高層D室，屬實用面積622方呎2房連多用途房間隔，原業主10月以828萬元放售，近日議價後以768萬元易手，較原叫價減60萬或7%，成交價較銀行估值825萬元低57萬元或7%，單位現時折合實呎12,347元。

梁指出，縉庭山同類高層單位今年6月，曾以破頂價945萬元成交，意味上述新成交較高位低177萬元或19%；原業主2008年以460萬元購入單位，持貨10年，帳面仍獲利308萬元或67%。