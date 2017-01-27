維景灣畔兩房709萬沽 今年新低

【明報專訊】樓市續吹淡風下，二手樓價續回調，將軍澳維景灣畔有兩房以低價易手；美聯營業經理林志堅表示，上述維景灣畔5座低層G室，實用面積516方呎，原業主9月見樓市熾熱，以860萬元放售，之後樓市轉勢，本月放盤價降至750萬元，最終更減至708.8萬元易手，累積減幅151萬或逾17%，實呎13,736元，預料成交價為屋苑兩房戶今年新低。
不過，林志堅指，上述原業主早於2007年，以231.5萬元買入單位，持貨11年，即使以低價沽出單位，帳面仍賺477.3萬元或逾2倍。
珏堡四房業主帳面蝕85萬離場
另市場消息指出，九龍塘珏堡錄蝕讓成交，屋苑一個中層實用面積1330方呎4房連套戶，原業主以3000萬元放售，及後議價至2850萬元售出，較原叫價低150萬或5%，實呎21429元；原業主2012年9月以2934.8萬元購入單位，6年帳面蝕近85萬元或3%。
環宇海灣累減480萬沽
利嘉閣市務經理陳敏生透露，荃灣環宇海灣6座中層F室，屬實用面積899方呎4房連套及士多房設計，單位早於3月時放盤，原叫價1600萬元，至近日再劈價至1120萬元沽出，累減480萬元或約30%，實呎12,458元；原業主2014年以約1023萬元買入單位，持貨4年，轉手帳面獲利約97萬元或9.5%。
縉庭山兩房5個月賣平19%
另外，美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，大窩口縉庭山2座高層D室，屬實用面積622方呎2房連多用途房間隔，原業主10月以828萬元放售，近日議價後以768萬元易手，較原叫價減60萬或7%，成交價較銀行估值825萬元低57萬元或7%，單位現時折合實呎12,347元。
梁指出，縉庭山同類高層單位今年6月，曾以破頂價945萬元成交，意味上述新成交較高位低177萬元或19%；原業主2008年以460萬元購入單位，持貨10年，帳面仍獲利308萬元或67%。