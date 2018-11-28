經濟
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發展商投地未見「手軟」

【明報專訊】踏入第四季後推出的全新樓盤，不但銷情慘淡，但發展商普遍未見貿然減價，繼續是先求價再求量。事實上，儘管市况逆轉，但「麵粉價」（地價）亦未有明顯回落，本月中由高銀集團投得的一幅啟德跑道區住宅地皮，就較本月初新世界（0017）、會德豐（0020）投得的毗鄰另一幅地皮高出約7%。

翻查近日賣地紀錄，雖然在10月初、即樓市開始轉勢時曾出現山頂文輝道地王流標，但由於項目估值最高達480多億元，屬較「另類」頂級豪宅市場，當時業界人士估計，流標不會成為大趨勢。

啟德跑道地呎價見1.55萬

直到11月初，政府連環有兩幅啟德跑道區地皮截標，當中第4B區3號地率先由新世界、會德豐、恒地（0012）及帝國合組的財團以83.33億元投得，以最高可建樓面574,615方呎，折合每呎樓面地價14,502元，屬市場預期範圍。

事隔約一周後，毗鄰的啟德第4B區4號地皮更由高銀集團以逾89億元奪得，每方呎樓面地價15,498元，成功狙擊新世界、會德豐等合組財團，每方呎樓面地價亦比新世界等財團投得之地皮呎價略高7%。

另政府及市建局在本財政年度起，公布所有地皮入標書的標價，如恒地10月以13.682億元投得的市建局深水埗青山道、元州街重建項目，雖然最低標價只有6.88億元，較中標價低近五成，但實際上，在餘下16份標書中，第二標出價13.33億元，只較恒地中標價低3520萬元，差幅僅約2.6%，意味發展商出價仍然積極，未有因市况回軟而「集體執死雞」，市場相信地價仍未有大跌迹象。

相關字詞﹕啟德跑道區 樓市回調 樓市冷鋒 地價

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