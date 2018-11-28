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大手客「失蹤」 新盤首輪清袋不再

【明報專訊】新盤首輪銷售能否清袋、大手客是否活躍，向來被解讀是樓市「寒暑表」。首三季樓市熾熱，其間推出主要新盤如新地（0016）馬鞍山雲海、南昌站匯璽II、會德豐（0020）將軍澳日出康城MALIBU，首輪銷售均告清袋或近沽清，但隨着樓市轉勢，除內房萬科（香港）屯門掃管笏上源於「十‧一」國慶節首輪推347伙清袋後，其後新盤首輪銷情均江河日下，首輪銷售比率僅兩至四成，個別銷售比率更低至一成。同時，部分新盤如屯門弦海、青龍頭逸璟‧龍灣、馬鞍山泓碧，更出現A組大手客（一般須購至少2伙），全數「甩底」冷清場面。

弦海逸璟‧龍灣泓碧A組客全甩底

樓市暢旺時，新盤首輪銷售清袋屬常態，但市况轉差後，近期全新盤首輪售出四成單位，已屬不俗成績；以華懋為例，承接過去兩年將軍澳海翩滙、荃灣全‧城滙銷情熱熾的氣勢，旗下元朗朗城滙10月底首輪推出504伙（佔全盤720伙七成），迄今累售近220伙，佔可售位數量逾四成，已屬近日銷量較標青全新盤。

至於近期首日銷情最差全新盤，為內房中國中冶（1618）攻港頭炮、位處青山公路青龍頭的逸璟‧龍灣，首輪推出50伙，雖然開售前據稱接獲逾370票，超額6.4倍，但全日僅售6伙，銷售比率只12%，更出現A組客全數缺席的慘淡場面。

此外，莊士中國（0298）10月底發售、以迷你單位作主打的屯門弦海，碧桂園（2007）日前推售的泓碧，同樣出現A組客「失蹤」情况。

事實上，本報統合市場統計，10月起主要新盤的A組客比例，由過往市旺時佔約三成，銳減至約一成（以首輪銷售計）；以屯門上源為例，首輪清袋的347伙中，A組時段售約44伙，佔整體約13%，比率已屬上月以來推出的全新盤中最高。

A組客佔比三成降至一成

相反當樓市暢旺時，A組客比例普遍約三成，以會德豐3月推出MALIBU、新地8月推出匯璽II、南豐9月推出將軍澳日出康城LP6為例，首輪銷售中，A組客比例介乎26%至32%。

相關字詞﹕莊士中國 中國中冶 弦海 逸璟‧龍灣 a組大手客 朗城滙 匯璽ii

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