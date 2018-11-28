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新盤承接力轉弱 兩月52宗撻訂 撻訂比例達3.5% 首3季僅0.8%

【明報專訊】踏入第四季樓市突遇冷鋒，本報統計，今年至今累錄約149宗新盤撻訂個案，其中97宗撻訂於1至9月錄得，相對同期錄逾1.26萬宗成交，撻訂比率為0.8%，惟踏入第四季，不足兩個月內主要新盤已錄約52宗撻訂，平均幾乎每天錄約一宗撻訂個案。若相對同期整體成交量約1480宗計算，撻訂比率高見3.5%，意味近兩個月的撻訂比例大幅高於首3季。

明報記者

本報綜合一手銷售網數據進行統計，今年截至昨天新盤市場累錄逾1.4萬宗成交，同期累錄約149宗撻訂個案，佔整體撻訂比率約1%。首3季樓市熾熱，上半年馬鞍山雲海、將軍澳日出康城MALIBU、大埔白石角嘉熙、北角柏蔚山等主要大型全新盤銷情暢旺，加上6月底「娥六招」出台，港府表明要開徵一手空置稅，令發展商積極散貨，如新地（0016）南昌站匯璽II、元朗Grand YOHO第2期等就相繼以公開發售、招標雙軌並行促銷，令1至9月累錄逾1.26萬宗一手成交，同期錄得的一手撻訂則約97宗， 整體撻訂比例約0.8%。

第4季交投跌 撻訂反大增

不過，踏入第四季，受加息、中美貿易戰升溫、股市波動等因素衝擊，除令近期開售的全新盤已不能「鋪鋪清」外，撻訂亦趨明顯。10月至今已錄約52宗撻訂個案，相對同期錄約1480宗一手成交，比例為3.5%，情况遠較首3季嚴重。

若以發展商計，以今年迄今已累售逾3300伙、吸金達500億元而成「賣樓王」的新地，旗下樓盤累計取消交易宗數最多、涉約53宗，涵蓋樓盤包括匯璽II、雲海、屯門御半山、西半山巴丙頓山等。值得一提的是，部分單位更屬連撻兩次，如匯璽II第3A座25樓實用面積1358方呎A室，9月以3869.68萬元售出，但買家撻訂，發展商10月初再以原價重新售出，但新買家最後同樣取消交易離場，以發展商兩次合共沒收10%訂金計共殺訂386.9萬元。市場另一矚目撻訂個案，為新世界（0017）牽頭的荃灣柏傲灣，9月以1201.3萬元售出的2A座高層C室，一度創新界最貴一房成交價紀錄，惟買家撻訂收場，預料遭沒收5%訂金涉逾60萬元。

匯璽II一單位撻兩次 殺訂387萬

如果以樓盤計，內房萬科（香港）在港首個獨資發展項目屯門掃管笏上源，以及上述新地匯璽II，今年同樣錄約15宗撻訂，數量佔最多，以兩盤今年迄今分別售出約570及610伙計，撻訂比率均約2.5%。值得一提的是，第四季登場的大型全新盤、華懋發展的元朗朗城滙，10月底至今累售近220伙，但累錄8宗撻訂，取消交易比率約3.6%，屬近期撻訂比率最高樓盤。

業界指買家看淡後市「縮沙」

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，第四季市况「沉得好緊要」，近日撻訂的新盤買家，相信都是因看淡後市而寧願「縮沙」撻訂離場。不過，他認為現時新盤銷情已大不如前，在一手成交量減少，加上樓價出現懸崖式急挫機會不大，估計下月新盤撻訂情况不會急速惡化。

相關字詞﹕柏傲灣 朗城滙 匯璽ii 上源 新盤撻訂 樓市冷鋒

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