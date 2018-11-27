會展3層銀主盤流拍 每層開價4.78億至4.82億

上述3層會展廣場辦公大樓，為21、22及23樓，每層面積16,518方呎，首個推出拍賣物業為21樓，開價4.78億元，呎價29,583元，第一口價加5200萬元，其後每口價加5000萬元，最終由手持3號牌的人士承接開價後已無人再承價，最終因未到價宣布收回。

原由華信或相關人士持有

緊隨推出面積相同的22樓，開價4.8億元，每口價加5000萬元，由手持18號牌的正八集團代表承價後未有人再承價，同樣未到價收回。最後推出的23樓面積同為16,158方呎，開價4.82億元，更未有任何人承價而收回。

正八集團主席廖偉麟稱，現時市况一般，投資者較保守，出價審慎，加上每囗價加5000萬元太多，故未有承價。他又稱，全層寫字樓不易售出，今批物業心目中呎價約3.1萬元，與早前家族購入的中環中心呎價相若，目前入市目標均較市價低一成至兩成的物業，另估計正八集團最快明年2月、3月有上市結果。

宏安標售薄扶林道86A至86D號

另外，宏安地產（1243）等持有的薄扶林道86A至86D號，最新以公開招標形式放售，該物業地盤面積超過28,500方呎，以交吉形式交易。資料顯示，物業於1960年落成，現址為兩座4層高住宅及1層停車場，由16間住宅及16個車位組成，宏安等於過去兩年收購相關物業，共斥資6.8億元。