經濟

香港地產

下一篇 上一篇

和富中心3房失守千萬 重返兩年前水平

【明報專訊】抗跌力較強的港島藍籌屋苑樓價亦見回落，其中北角和富中心3房單位最新以950萬元售出，為2016年11月後，屋苑首次有同類單位以低於1000萬元成交，東涌映灣園兩房單位亦跌穿600萬元。

中原區域營業董事林龍南表示，和富中心14座極低層C室，實用面積703方呎，屬3房間隔，9月放盤時叫價1350萬元，最終以950萬元易手，實呎13,514元，較叫價低400萬元或29%，屋苑同類對上低於1000萬元成交追溯至2016年11月，為15座低層C室，當時以955萬元成交。原業主1987年5月以76萬元買入單位，持貨31年，帳面獲利874萬元，單位升值11.5倍。

映灣園兩房跌穿600萬

另美聯物業營業經理陳贊強稱，映灣園7座高層E室兩房戶，實用面積548方呎，上月叫價750萬元放售，最新減至590萬元始獲承接，減幅21%，實呎10,766元，為屋苑近期首次有兩房單位以低於600萬元售出。原業主於2011年1月以308萬元購入，持貨近8年，帳面獲利282萬元，賺幅91%。

此外，中原副區域營業經理黎百祥表示，筲箕灣樂融軒高層C室，實用面積501方呎，原叫價1050萬元，最新以846萬元易手，實呎16,886元。據悉，原業主於2013年以689萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利157萬元，單位升值約23%。

翁文通700萬沽嘉薈軒開放式戶

土地註冊處資料亦顯示，資深投資者翁文通或相關人士持有的灣仔嘉薈軒一個實用面積350方呎的中層16室開放式單位，上月以700萬元售出，實呎2萬元。資料顯示，屋苑同類型單位對上最低售價已追溯至去年12月，一個面積、座向相同的高層15室以698萬元售出。翁文通等人早於2006年以317萬元購入，持貨12年後帳面獲利383萬元，賺幅1.2倍。

尚城洋房1388萬沽 5年蝕90萬

除低價成交外，市場更有蝕讓買賣，市場消息指，元朗尚城一幢實用面積1576方呎單號洋房，以1388萬元售出，實呎8807元，原業主於2013年5月以1478.4萬元一手買入，6月份以1780萬元放售，最新減價392萬元沽出，持貨5年帳面蝕約90萬元。

相關字詞﹕蝕讓成交 尚城 嘉薈軒 樂融軒 樓市回調 映灣園 和富中心

上 / 下一篇新聞

新經濟新股洗頹風 同程藝龍升26% 今年首日表現最佳 一手賺1040元
新經濟新股洗頹風 同程藝龍升26% 今年首日表現最佳 一手賺1040元
佳兆業旗下物管公司招股 集資3.8億
佳兆業旗下物管公司招股 集資3.8億
港股升448點 大摩上調目標價
港股升448點 大摩上調目標價
梁維特：賭牌到期傾向公開招標
梁維特：賭牌到期傾向公開招標
港上月出口升14.6% 勝預期
港上月出口升14.6% 勝預期
新銀債明發售 多行推「7免」優惠
新銀債明發售 多行推「7免」優惠
思捷擬全球裁四成非前線員工 冀省20億開支 柯清輝：港裁員視續租情况而定
思捷擬全球裁四成非前線員工 冀省20億開支 柯清輝：港裁員視續租情况而定
改革續強調「不打折」 不做「快時尚」
改革續強調「不打折」 不做「快時尚」
大家樂半年多賺16％ 股價急漲6％
大家樂半年多賺16％ 股價急漲6％
領展29億向長實投資基金購通州商場
領展29億向長實投資基金購通州商場
越南廠房產能升 維珍妮中期多賺四成
越南廠房產能升 維珍妮中期多賺四成
藍鼎仰智慧復職 指缺勤期間協助內地調查
藍鼎仰智慧復職 指缺勤期間協助內地調查
碧桂園服務斥7.7億收購5家物管
碧桂園服務斥7.7億收購5家物管
歐舒丹港銷售增長放緩
歐舒丹港銷售增長放緩
證監：ETF通或循基金互認制度 基金公會：逐隻審批手續多 難執行
證監：ETF通或循基金互認制度 基金公會：逐隻審批手續多 難執行
證監何賢通：關注貨源歸邊人頭戶問題
證監何賢通：關注貨源歸邊人頭戶問題
招行：發展智能投顧 需平衡客戶需求
招行：發展智能投顧 需平衡客戶需求
阿里年度架構調整 阿里雲天貓齊升級
阿里年度架構調整 阿里雲天貓齊升級
感恩節銷售佳 美股做好沙特產量新高 油價彈2%
感恩節銷售佳 美股做好沙特產量新高 油價彈2%
馬斯克：七成機會親赴火星
馬斯克：七成機會親赴火星
俄亥俄州破天荒接受比特幣交稅
俄亥俄州破天荒接受比特幣交稅
三菱汽車撤戈恩董事長職
三菱汽車撤戈恩董事長職
陳茂峰﹕Smart Beta指數基金 投資目的是跑贏指數
陳茂峰﹕Smart Beta指數基金 投資目的是跑贏指數
張兆聰﹕買大市公用股仍是首選
張兆聰﹕買大市公用股仍是首選
金曹﹕恒指26680點阻力極大
金曹﹕恒指26680點阻力極大
技術取勝﹕港鐵未確認扭轉跌勢
技術取勝﹕港鐵未確認扭轉跌勢
劉思明﹕不看好樓市 也可買本地地產股
劉思明﹕不看好樓市 也可買本地地產股
周顯﹕趁低執平貨 現未敢入市
周顯﹕趁低執平貨 現未敢入市
高盛看好A股 來年可升14％公用電訊房地產股跑贏大市
高盛看好A股 來年可升14％公用電訊房地產股跑贏大市
湯文亮﹕民進黨敗陣 為國民黨執政鋪路
湯文亮﹕民進黨敗陣 為國民黨執政鋪路
泓碧首輪110伙沽不足兩成 本月一手料沽約400伙 近3年最差
泓碧首輪110伙沽不足兩成 本月一手料沽約400伙 近3年最差
菁雋日內上載樓書 最快本周開價
菁雋日內上載樓書 最快本周開價
TWELVE PEAKS 10號屋4.58億沽 實呎12萬
TWELVE PEAKS 10號屋4.58億沽 實呎12萬
會展3層銀主盤流拍 每層開價4.78億至4.82億
會展3層銀主盤流拍 每層開價4.78億至4.82億
新城市廣場聖誕節推廣 斥1200萬 料人流升8%
新城市廣場聖誕節推廣 斥1200萬 料人流升8%