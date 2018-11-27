和富中心3房失守千萬 重返兩年前水平

中原區域營業董事林龍南表示，和富中心14座極低層C室，實用面積703方呎，屬3房間隔，9月放盤時叫價1350萬元，最終以950萬元易手，實呎13,514元，較叫價低400萬元或29%，屋苑同類對上低於1000萬元成交追溯至2016年11月，為15座低層C室，當時以955萬元成交。原業主1987年5月以76萬元買入單位，持貨31年，帳面獲利874萬元，單位升值11.5倍。

映灣園兩房跌穿600萬

另美聯物業營業經理陳贊強稱，映灣園7座高層E室兩房戶，實用面積548方呎，上月叫價750萬元放售，最新減至590萬元始獲承接，減幅21%，實呎10,766元，為屋苑近期首次有兩房單位以低於600萬元售出。原業主於2011年1月以308萬元購入，持貨近8年，帳面獲利282萬元，賺幅91%。

此外，中原副區域營業經理黎百祥表示，筲箕灣樂融軒高層C室，實用面積501方呎，原叫價1050萬元，最新以846萬元易手，實呎16,886元。據悉，原業主於2013年以689萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利157萬元，單位升值約23%。

翁文通700萬沽嘉薈軒開放式戶

土地註冊處資料亦顯示，資深投資者翁文通或相關人士持有的灣仔嘉薈軒一個實用面積350方呎的中層16室開放式單位，上月以700萬元售出，實呎2萬元。資料顯示，屋苑同類型單位對上最低售價已追溯至去年12月，一個面積、座向相同的高層15室以698萬元售出。翁文通等人早於2006年以317萬元購入，持貨12年後帳面獲利383萬元，賺幅1.2倍。

尚城洋房1388萬沽 5年蝕90萬

除低價成交外，市場更有蝕讓買賣，市場消息指，元朗尚城一幢實用面積1576方呎單號洋房，以1388萬元售出，實呎8807元，原業主於2013年5月以1478.4萬元一手買入，6月份以1780萬元放售，最新減價392萬元沽出，持貨5年帳面蝕約90萬元。