TWELVE PEAKS 10號屋4.58億沽 實呎12萬

成交紀錄冊資料顯示，TWELVE PEAKS實用面積3744方呎、連1859方呎花園、719方呎天台的10號洋房，透過招標形式以4.58億元售出，實呎123,329元。項目全數12幢洋房自2014年推出至今累售9座，套現逾46億元，實用面積3657方呎的9號洋房將於明日截標。

天鑄昨再沽8伙 實呎高見4.3萬

另同系天鑄昨以招標形式再售出8個分層單位，套現逾3.6億元，全部單位位於第8座，當中成交價、呎價最高為19樓D室，實用面積1576方呎，成交價6828.7萬元，實呎43,329元；其餘單位成交價介乎2657.3萬至5451.6萬元，呎價2.7萬至3.45萬元。

此外，中信泰富旗下何文田KADOORIA昨連售3伙，其中嘉道理道113號3樓單位，實用面積1945方呎，成交價8128萬元，實呎41,789元；而嘉道理道117號地下單位，實用面積1798方呎，連756方呎花園，售價8163.35萬元，實呎45,402元。

KADOORIA連沽3伙 套2.41億

另嘉道理道121號地下單位，實用面積1782方呎，連581方呎花園，則以7869.8萬元售出，實呎44,163元，上述3個單位共套現2.41億元。