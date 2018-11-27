菁雋日內上載樓書 最快本周開價

上述菁雋現由佳源國際（2768）與「舖王」鄧成波家族持有，位處屯門井財街；項目共提供356伙，約70%單位屬開放式戶，最細面積128方呎，相信是全港目前最迷你的新盤單位。

「龍牀盤」128呎迷你戶成焦點

鄧氏家族早於去年以12億元，向亞洲聯合基建（0711）（前稱俊和），購入菁雋項目，原本打算改作高端老人院，但較早時再改口風指會以純私樓形式發售；由於亞洲聯合基建營業部的高層人員2016年宣傳菁雋時，曾形容紫禁城再大，皇帝都只是睡一張龍牀，令樓盤「聲名大噪」。

翠雅山1房大至1463方呎

雖然近年新盤市場的1房單位愈來愈細，但由大生銀行馬氏家族旗下大銀地產發展的長沙灣半山翠雅山，就設有實用面積超過1400方呎的1房戶。翠雅山昨日已上載樓書，屋苑由3座住宅大樓組成，提供35伙，實用面積介乎1352至1514方呎，其中2座「地下4層」（B4）1號室，實用面積1463方呎，但採1房套房間隔，料為區內面積最大1房單位。