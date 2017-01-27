泓碧首輪110伙沽不足兩成 本月一手料沽約400伙 近3年最差

明報記者 林可為

踏入本月，3個新盤首輪開售，售出比例全部不足兩成（見表），較10月開售新盤表現更遜色。此外，泓碧亦是繼屯門弦海、逸璟‧龍灣後，近期第3個A組大手客「失蹤」的新盤。碧桂園本月中以折實平均實呎16,497元，首推泓碧110伙單位，與區內一手新盤及二手做價相差不大，而首批單位中有33伙實用面積300餘方呎1房戶，折實售價低於600萬元（最低折實價498.8萬元起）；項目開售前接獲逾340票，以公開發售100伙計超額逾2倍。

A組大手客「失蹤」

現場消息指，昨傍晚到尖沙嘴半島辦公大樓售樓處集合的準買家僅約20組，場面未見熾熱，至昨晚9時、即正式開售後首1.5小時售出約10伙。市場消息指， 有「牛下女車神」美譽的香港單車名將李慧詩或相關人士，以約895萬元購入5座中層實用面積526方呎H室兩房戶，折合實呎約1.7萬元。雖然銷售安排中設有A組大手揀樓時段（最多可購買4伙），但據悉昨日揀樓的全屬B組散客，A組客「無影無蹤」。

「牛下女車神」近900萬入市

至於以招標形式發售的10伙特色戶，據樓盤成交紀錄冊顯示售出兩伙，當中實用面積506方呎、連424方呎花園的2座地下E室，成交價961.4萬元售出，實呎1.9萬元；而實用面積442方呎、連440方呎花園的2座地下B室以839.8萬元售出，實呎同為1.9萬元。市場消息稱，泓碧首輪公售連招標總共賣出約20伙，佔推售單位總數110伙的18%。另長實（1113）馬鞍山同區星漣海修訂價單，本月30日新增29萬元家居設計及家俬優惠，名額暫定5個。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受中美貿易戰升溫、居屋將開售等因素影響，本月開售的新界新盤銷售一般，而泓碧未錄大手買家，主要以用家為主。他又稱，本月新盤市場暫錄約325宗成交，估計全月只錄約400宗，除相對10月錄得約1150宗，按月大跌65%或750宗外，更是屬2016年2月錄約330宗成交，33個月來新低紀錄。