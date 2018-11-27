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湯文亮﹕民進黨敗陣 為國民黨執政鋪路

【明報專訊】我相信絕大部分人都認為韓國瑜能夠當選高雄市長，是因為他那「人進去，貨出來」，即是有更多陸客去高雄，更多高雄貨物可以賣到大陸。大家要知道，民進黨執政高雄20年，已經成為民進黨根據地，進可攻，退可守，可以的話，民進黨主席可以做台灣總統，就算失勢，都可以退回高雄休養生息，伺機再起，要奪取民進黨這個根據地，並不是靠一兩句口號就可以成功，而是要民進黨自己放棄，否則的話，就算有100句口號都不可以攻下高雄，現在失落了高雄市的執政地位，一定會被國民黨連根拔起，萬一下一屆選總統失利，民進黨都唔知要退到哪裏去。

經濟搞得差令韓國瑜勝選

當日楊堅建立隋朝，留李淵守根據地太原，所以，李淵的官位是太原留守，後來天下群雄逐鹿，楊廣滅亡，李淵以太原資源建立唐朝。蔡英文去了台北做總統，陳菊留守高雄，誰不知陳菊守到一鑊粥，索性唔理，去埋台北做總統府秘書長，留陳其邁守高雄，如果要大家分辨，一定會以為韓國瑜是民進黨，陳其邁是國民黨。其實，陳菊是不應該去台北做總統府秘書長，如果她留守高雄，民進黨候選人應該可以擊敗韓國瑜，畢竟陳菊有很多師奶fans，今次可以算是一子錯，滿盤皆落索。

韓國瑜的「人進去，貨出來」這個口號只是他得勝部分原因，事實上陳菊用了不少錢，但得唔到既定效果，支持民進黨的基層市民最慘，如果韓國瑜在高雄執政稍有成績，而事實上想冇成績都很難，下一次台灣總統大選，民進黨九成九會變番在野黨。其實，今次民進黨大敗的原因，就是台灣人知道民進黨只懂得搞選舉，不懂得搞經濟，將台灣的經濟搞得咁差其實是為國民黨執政鋪路。今次選高雄市長，民進黨應該搵一個叫阿亮的人去選，「既生瑜，何生亮」，一定可以擊敗韓國瑜。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]

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