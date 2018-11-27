高盛看好A股 來年可升14％公用電訊房地產股跑贏大市

高盛整體低配MSCI香港指數，指美國加息不利香港樓市和地產股，勢影響對房地產敏感的港股。該行中國首席策略分析師劉勁津預料，隨聯儲局維持加息步伐，將導致香港信貸環境較為緊張，為按揭需求帶來壓力，而且樓市供應繼續上升，宏觀經濟增長續放緩，預料未來2年本港樓價會有15%至20%的下行空間。他又料明年聯儲局將加息4次，較利率期貨市場預期的2次為多，直到明年底會加至3.5厘水平。

港未來兩年樓價或跌20%

他續稱，隨A股佔MSCI指數比例提高，勢令外資佔比增加提高市場流通性，估計一旦MSCI指數公司將中國大盤A股納入因子由5%調高至20%，將帶來數百億美元資金流入。他又料內地樓市成交和價格會各跌5%，市民或把資金由房地產轉移到股票，北向資金續強或有助A股需求穩定；中央的主動刺激經濟政策亦有助對抗跌市，再加上遇到環球市况波動時，A股與外圍的敏感度也較低。

他估計，滬深300指數直至明年底將升至3700點，意味距離目前有14%的上升空間；又料來年中港股市仍有10%的正回報，指目前兩者市盈率都處於10倍左右，很多負面因素都已反映在估值上。

中港股市估值已反映負面因素

行業方面，劉勁津續稱，參考由2010年至今的中國CAI（Current Activity Indicator）周期，預料目前處於經濟增長減速時期，在這時期下公用、電訊和房地產股都會跑贏大市，目前亦高配這三個行業。在高盛給予買入評級的二十大A股中，頭五位中有4間都是金融股，分別是工行、平保、建行和招行；至於符合該行盈利增長和估值條件、首十五大外資持股最多的A股，排首五位的為聚光科技、上海機場、大族激光、美的和伊利。由1月起，海外投資者已從新興亞洲市場流出480億美元，金額足足相等於過去21個月的淨流入，並創下2002年以來第二段最大沽售潮；港股方面，一月高位至今南向資金也淨流出50億美元。

明年美經濟增長將放緩

不過，高盛亞太區首席策略分析師慕天輝則稱，亞太區除日本股市的市盈率已由1月高位回調16%，目前市盈率11.4倍已低於歷史平均水平，對比歐美股市的折讓分別達10%和30%。他又稱連同計算經濟增長、息口和貿易政策不明朗因素後，預測未來12個月市盈率為12.5倍，由此估計未來將有一波溫和反彈。

除了中國，他估計明年美國經濟增長同樣會放緩，指美國稅改效果已反映在市場上，隨中期選舉結束後，不太可能再有稅改或基建刺激措施，加上貨幣緊縮政策滯後影響開始浮現，令美國財政狀况更為困難，預料明年第四季美國經濟增長會放緩到1.6%。

明報記者

[王俊騏 理財專題]