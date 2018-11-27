周顯﹕趁低執平貨 現未敢入市

我們都不看好股市，希望之後大跌特跌，才是未來發大財的良機。現時他所做的，是找大跌的股票來撈底，都日日執到啲，也在密密吸納平貨，我說：「我現在還未敢入市。」他卻說：「如果要儲平貨，就要儲幾個月，現在慢慢吸納，就剛好了。」這個Peter身家不太多，十億八億咁上下啦，現時兼營的副業是娛樂界，年年投資八位數字，當玩具㗎咋！

選舉按金5萬太少

前幾天，同朋友做網台節目，講起西九補選的候選人，我說：「李卓人、馮檢基、陳凱欣，無個鍾意。」誰知同伴說：「以前三區補選時，你講過，伍迪希幾好㗎噃！」我說：「吓，乜我講過咩？我老人癡呆，唔記得咗嘞喎。」不過我向來信奉自己，如果以前講過，就一定不會錯。

於是，前兩天，我特別開YouTube，看了伍迪希的辯論，唔，都唔錯吖，我以前的眼光都幾好……雖然，我看中的人，都幾難會選到，這包括了唐英年、白韻琹、李君豪、詹劍崙、任亮憲、張秀賢……都幾燈神㗎！

現在結果出來，毫無懸念地，我再做了一次燈神。不過，看前科，很可能下一次選舉，伍迪希還會再出來再選第三次。畢竟，我同人講過，其實選一次按金5萬元實在太少，如果我不是有外國護照，我都會成日出來選！

[周顯 投資二三事]