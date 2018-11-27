經濟
周顯 投資二三事

投資策略

下一篇 上一篇

周顯﹕趁低執平貨 現未敢入市

【明報專訊】同老友Peter吹水，他是資深投資者，日日炒股票，吃飯時間只有一小時，我們匆匆在灣仔的地踎茶樓吃了三件點心。

我們都不看好股市，希望之後大跌特跌，才是未來發大財的良機。現時他所做的，是找大跌的股票來撈底，都日日執到啲，也在密密吸納平貨，我說：「我現在還未敢入市。」他卻說：「如果要儲平貨，就要儲幾個月，現在慢慢吸納，就剛好了。」這個Peter身家不太多，十億八億咁上下啦，現時兼營的副業是娛樂界，年年投資八位數字，當玩具㗎咋！

選舉按金5萬太少

前幾天，同朋友做網台節目，講起西九補選的候選人，我說：「李卓人、馮檢基、陳凱欣，無個鍾意。」誰知同伴說：「以前三區補選時，你講過，伍迪希幾好㗎噃！」我說：「吓，乜我講過咩？我老人癡呆，唔記得咗嘞喎。」不過我向來信奉自己，如果以前講過，就一定不會錯。

於是，前兩天，我特別開YouTube，看了伍迪希的辯論，唔，都唔錯吖，我以前的眼光都幾好……雖然，我看中的人，都幾難會選到，這包括了唐英年、白韻琹、李君豪、詹劍崙、任亮憲、張秀賢……都幾燈神㗎！

現在結果出來，毫無懸念地，我再做了一次燈神。不過，看前科，很可能下一次選舉，伍迪希還會再出來再選第三次。畢竟，我同人講過，其實選一次按金5萬元實在太少，如果我不是有外國護照，我都會成日出來選！

[周顯 投資二三事]

相關字詞﹕股市撈底 西九補選 周顯

上 / 下一篇新聞

新經濟新股洗頹風 同程藝龍升26% 今年首日表現最佳 一手賺1040元
新經濟新股洗頹風 同程藝龍升26% 今年首日表現最佳 一手賺1040元
佳兆業旗下物管公司招股 集資3.8億
佳兆業旗下物管公司招股 集資3.8億
港股升448點 大摩上調目標價
港股升448點 大摩上調目標價
梁維特：賭牌到期傾向公開招標
梁維特：賭牌到期傾向公開招標
港上月出口升14.6% 勝預期
港上月出口升14.6% 勝預期
新銀債明發售 多行推「7免」優惠
新銀債明發售 多行推「7免」優惠
思捷擬全球裁四成非前線員工 冀省20億開支 柯清輝：港裁員視續租情况而定
思捷擬全球裁四成非前線員工 冀省20億開支 柯清輝：港裁員視續租情况而定
改革續強調「不打折」 不做「快時尚」
改革續強調「不打折」 不做「快時尚」
大家樂半年多賺16％ 股價急漲6％
大家樂半年多賺16％ 股價急漲6％
領展29億向長實投資基金購通州商場
領展29億向長實投資基金購通州商場
越南廠房產能升 維珍妮中期多賺四成
越南廠房產能升 維珍妮中期多賺四成
藍鼎仰智慧復職 指缺勤期間協助內地調查
藍鼎仰智慧復職 指缺勤期間協助內地調查
碧桂園服務斥7.7億收購5家物管
碧桂園服務斥7.7億收購5家物管
歐舒丹港銷售增長放緩
歐舒丹港銷售增長放緩
證監：ETF通或循基金互認制度 基金公會：逐隻審批手續多 難執行
證監：ETF通或循基金互認制度 基金公會：逐隻審批手續多 難執行
證監何賢通：關注貨源歸邊人頭戶問題
證監何賢通：關注貨源歸邊人頭戶問題
招行：發展智能投顧 需平衡客戶需求
招行：發展智能投顧 需平衡客戶需求
阿里年度架構調整 阿里雲天貓齊升級
阿里年度架構調整 阿里雲天貓齊升級
感恩節銷售佳 美股做好沙特產量新高 油價彈2%
感恩節銷售佳 美股做好沙特產量新高 油價彈2%
馬斯克：七成機會親赴火星
馬斯克：七成機會親赴火星
俄亥俄州破天荒接受比特幣交稅
俄亥俄州破天荒接受比特幣交稅
三菱汽車撤戈恩董事長職
三菱汽車撤戈恩董事長職
陳茂峰﹕Smart Beta指數基金 投資目的是跑贏指數
陳茂峰﹕Smart Beta指數基金 投資目的是跑贏指數
張兆聰﹕買大市公用股仍是首選
張兆聰﹕買大市公用股仍是首選
金曹﹕恒指26680點阻力極大
金曹﹕恒指26680點阻力極大
技術取勝﹕港鐵未確認扭轉跌勢
技術取勝﹕港鐵未確認扭轉跌勢
劉思明﹕不看好樓市 也可買本地地產股
劉思明﹕不看好樓市 也可買本地地產股
高盛看好A股 來年可升14％公用電訊房地產股跑贏大市
高盛看好A股 來年可升14％公用電訊房地產股跑贏大市
湯文亮﹕民進黨敗陣 為國民黨執政鋪路
湯文亮﹕民進黨敗陣 為國民黨執政鋪路
泓碧首輪110伙沽不足兩成 本月一手料沽約400伙 近3年最差
泓碧首輪110伙沽不足兩成 本月一手料沽約400伙 近3年最差
菁雋日內上載樓書 最快本周開價
菁雋日內上載樓書 最快本周開價
TWELVE PEAKS 10號屋4.58億沽 實呎12萬
TWELVE PEAKS 10號屋4.58億沽 實呎12萬
和富中心3房失守千萬 重返兩年前水平
和富中心3房失守千萬 重返兩年前水平
會展3層銀主盤流拍 每層開價4.78億至4.82億
會展3層銀主盤流拍 每層開價4.78億至4.82億
新城市廣場聖誕節推廣 斥1200萬 料人流升8%
新城市廣場聖誕節推廣 斥1200萬 料人流升8%