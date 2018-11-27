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劉思明﹕不看好樓市 也可買本地地產股

【明報專訊】港股回勇但未打破近數周波幅上落格局。恒指再次企穩50天線上收市，但未升穿26,500點高位；大市普遍向上，但買盤動力不足，加上成交低迷，上落市未變。息口敏感股受到追捧，但各前景不同，入市要認清目標。

恒指高開171點反覆向上，早市最多升486點、高見26,413點，之後高位爭持，收報26,376點，升448點或1.73%；國指稍遜，僅升1.28%。大市成交741億元，低於60天平均近兩成，交投持續偏淡。據《明報》港股數據庫，升跌比率68比32，升逾3%佔上升股份一成多；陽燭對陰燭為66比34，大市普遍上升，但買盤動力不強、積極性一般。

明年加息預期減 利息口敏感股

本報數據庫追蹤的30個行業，有近九成上升，博彩及消閒、燃氣供應升逾2%，且有八成股份上升，升勢全面；其次本地零售服務、地產相關、公共事業升逾1.5%。下跌行業沒有明顯沽壓，金屬及礦石跌0.8%，表現已經最差。博彩、燃氣以強勢股領漲，近期提到的偏強股銀娛（0027）、中燃氣（0384）分別升逾4%及6%表現最佳。

大家樂（0341）公布半年度業績多賺逾一成半，並增派息，股價急升逾6%，連帶大快活（0052）亦升近4%。本地地產股新世界（0017）、信置（0083）升逾3%；公用股粵投（0270）、中電（0002）升約2%，息口敏感的高息股及地產股都有資金追捧。聯儲局今年12月很大機會加息，但隨着油價大幅下滑，通脹壓力緩和，已沒有急切加息需要，加上美企債泡沫受關注，美國10年期債息回落，反映市場對明年加息預期降溫，有利息口敏感行業。不過，本港地產市道除了受到息口變化影響，更受到內地經濟或流動性左右，即使本港加息步伐比預期緩慢，但對樓市以至本地地產股的刺激作用有限。相反，本地地產股財政穩健，股價高位回落，股息率升至4、5厘，令股份變得具防守力，吸引資金流入。相比下，內地樓市漸步寒冬，市場預期明年樓市調控有所鬆綁，成為內房股起飛催化劑。

看好政策轉向 進取可留意內房

今年來，恒生地產分類指數（內房股佔約兩成半比重）與恒生內地地產指數相比，兩者走勢相似，但前者波動明顯較小（見圖），加上有息率支持，適合以收息為本投資者；若看好政策轉向利好樓市，內房股將更適合進取投資者。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕高息股 地產股 內房 樓市

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