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張兆聰﹕買大市公用股仍是首選

【明報專訊】恒指昨日升448點，收報26,376點，成交金額740億元。大摩上調新興市場投資評級，由「低配」一下子跳級升至「增持」，先是亞洲股市即時起動，升勢逐漸擴大至全球。恒指再次突破50天線，是不足兩星期以來第2次，動力明顯轉強，短線應樂觀一些。但資金流向未見大舉離開風險，買大市和公用股仍是首選。

美股剛於黑色星期五的一周顯著下跌，創出2011年以來最差的表現。但大摩轉為看好新興市場，加上意大利表示會下調預算案赤字率至佔GDP 2%至2.1%，意味向歐盟作出妥協，極為利好歐洲股市和全球氛圍。大摩看好新興市場，主要是今年大跌過後已釋放風險，以過往熊市的跌幅而言，今次熊市就算未見底亦已差不多見底，該行預期美元即將步下行周期，也將有利於新興市場。大摩今年準確看中跌市，影響力提升不少，亞洲股市應聲彈起，只是成交金額一般，入市態度審慎。樂觀看，投資者對後市半信半疑，有助反彈勢頭持續，但假如大摩的看好未有伴隨資金流入，市况也很難從反彈變為升浪。

騰訊轉型商業 股價波動大增

今次反彈的主角是恒指，騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）等都由低位反彈達10%或以上，銀娛（0027）更加達到20%。中資股方面，內銀股普遍也有接近10%的彈幅，但內險股偏弱，石油股為首的資源商品表現也一般，限制了國指升勢。基金大致上在11月就會年結，到12月基金經理都陸續放假不會有大變動，明年的部署會體現在11月份。綜合恒指及國指成分股，本月表現最佳的是眾安（6060）急升32.5%，原因是集團在短時間內已擺脫對淘寶的依賴，展現出保險科技的執行能力。第二是國航（0753）升了19.65%，一來國際油價崩盤式下跌，有助降低燃油成本，二來人民幣也守住7算，三來需求仍然不錯，10月份旅客周轉量按年上升7.8%，平均客座率為81%，按年持平。

重磅股中則以騰訊較強，本月已升11.6%，是僅次於銀娛、表現第二佳的藍籌。騰訊現在格局就是你信不信，靠遊戲賺錢、長升長有的年代已結束，現在靠加速微信貨幣化來拉動增長，如認為可接力成為增長引擎，250至300元就是收集區域。騰訊上次在2011年至13年經歷轉型期，由PC遊戲走向微信、手遊年代，當時尚未大獲全勝，預測市盈率每次降至25倍至27倍便是鐵底，2019年估值正正處於這個水平，股價也明顯回穩下來。當然，由電腦端走向移動端，基於微信很快已跑出坐擁強勁流量，方向明確成功機會亦大。現在由面向消費者轉為面向商業，往前如何走也說不清，也要面對阿里的競爭，騰訊只升不跌的神話已完結，即使長線看漲，波動性亦會大增。

投資氣氛審慎 持倉不宜多於三成

本月另一個主題是炒作貿易戰受累股。例如萬洲（0288）本月便升了10%，聯想集團（0992）以及一眾出口工業股也有理想升幅。但隨着美國10年期債息回落至3厘水平，公用股及房託持續獲資金追捧，每3年必獲加價一次的粵投（0270）屢創歷史新高，中電（0002）重回90元關口，長建（1038）和領展（0823）也分別升9.14%及8.5%。整體來看，高啤打值股份沒有很突出的表現，公用股則是穩定中反覆向好，即使港股短期走勢明顯改善，但部署上反映投資者對明年市况相當審慎，即使加碼入市，持倉量亦不宜超過30%，主力還是防守類股份為佳。

[張兆聰 還看今朝]

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