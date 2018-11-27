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經濟
2018年11月27日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
新經濟新股洗頹風 同程藝龍升26% 今年首日表現最佳 一手賺1040元
佳兆業旗下物管公司招股 集資3.8億
港股升448點 大摩上調目標價
梁維特：賭牌到期傾向公開招標
港上月出口升14.6% 勝預期
新銀債明發售 多行推「7免」優惠
思捷擬全球裁四成非前線員工 冀省20億開支 柯清輝：港裁員視續租情况而定
改革續強調「不打折」 不做「快時尚」
大家樂半年多賺16％ 股價急漲6％
領展29億向長實投資基金購通州商場
越南廠房產能升 維珍妮中期多賺四成
藍鼎仰智慧復職 指缺勤期間協助內地調查
碧桂園服務斥7.7億收購5家物管
歐舒丹港銷售增長放緩
證監：ETF通或循基金互認制度 基金公會：逐隻審批手續多 難執行
證監何賢通：關注貨源歸邊人頭戶問題
招行：發展智能投顧 需平衡客戶需求
阿里年度架構調整 阿里雲天貓齊升級
感恩節銷售佳 美股做好沙特產量新高 油價彈2%
馬斯克：七成機會親赴火星
俄亥俄州破天荒接受比特幣交稅
三菱汽車撤戈恩董事長職
陳茂峰﹕Smart Beta指數基金 投資目的是跑贏指數
張兆聰﹕買大市公用股仍是首選
金曹﹕恒指26680點阻力極大
技術取勝﹕港鐵未確認扭轉跌勢
劉思明﹕不看好樓市 也可買本地地產股
周顯﹕趁低執平貨 現未敢入市
高盛看好A股 來年可升14％公用電訊房地產股跑贏大市
湯文亮﹕民進黨敗陣 為國民黨執政鋪路
泓碧首輪110伙沽不足兩成 本月一手料沽約400伙 近3年最差
菁雋日內上載樓書 最快本周開價
TWELVE PEAKS 10號屋4.58億沽 實呎12萬
和富中心3房失守千萬 重返兩年前水平
會展3層銀主盤流拍 每層開價4.78億至4.82億
新城市廣場聖誕節推廣 斥1200萬 料人流升8%
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技術取勝﹕港鐵未確認扭轉跌勢
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【明報專訊】長建或上試區間頂部（圖）
萬科守穩上升趨勢未完（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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新經濟新股洗頹風 同程藝龍升26% 今年首日表現最佳 一手賺1040元
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