金曹﹕恒指26680點阻力極大

若用比較冷門的量價圖，以過去100天恒生指數的50天平均價及5日成交量，以及20天平均價和2天成交量分析量價的走勢關係。在明顯放量之後下跌，見到成交量已經釋放，主力大手在28,678點沽貨出逃，2018年第三季要企穩這個價位比較困難。

量價圖也可用於個別的股票，當然成交量較大的阻力和支持位，以及之後的趨勢會更可靠。以近期比較熱門的股票20天及50天量價，可得出大概分佈（見表）。

中移動平保工銀 支持最強

由於恒指突破25,550點成功建立底部支持，50天放量成交價位表示上次比較強的沽壓，以及今次反彈的初步目標價。現時支持最強的是中國移動（0941）、中國平安（2318）及工商銀行（1398）。恒指在年結前，應在25,550至26,680點之間尋找平衡，11月結算估計以25,680點為支持但比較難突破阻力位26,680點。由於騰訊309元是初步上升目標，按比例6.11%上升的話，推算恒指年結比較難偏離「25,927點x1.0611=27,500點」。

執筆之時，憧憬11月30至12月1日G20峰會期間，中美「習特會」可以有原則的停止貿易摩擦的協議，以及剛剛完結的台灣九合一選舉，國民黨勝出大部分縣市，反映群眾務實看兩岸關係，有利於發展兩地經濟及減少擦槍走火。昨日恒指反彈上26,400點水平，活躍12月期權PUT 25,000點，期權金約250點，表示年結重要支持位是25,750點；活躍CALL是27,000至28,000點，表示年結或高於27,000點但難突破28,000點，中位與50天量價圖阻力27,500點吻合。

[金曹 期權制勝]