陳茂峰﹕Smart Beta指數基金 投資目的是跑贏指數

Smart Beta是中外投資界近年的「潮語」，Smart Beta目前仍未有中文官方譯名，姑且直譯「醒目貝他」。Beta一詞來自「資本資產定價模型」（Capital Asset Pricing Model，簡稱CAPM），CAPM是1990年諾貝爾經濟學獎得主夏普教授（William Sharpe）在1964年提出的單一因子（市場風險）定價模型，而衡量資產和市場風險關係的變量就叫Beta。Smart Beta策略是屬於量化投資，通過資料分析，找出跑贏指數的一些規律，從而增加相關成分股比重。

調整成分股比重 圖跑贏大市

其實傳統的主動投資策略「指數傾斜（index tilting）」也是調整成分股比重，以圖跑贏大市。指數傾斜方法很多，各師各法。Smart Beta則強調以數據分析找出影響價格的因子、訂立客觀的比重分配方法，減少人為決定的錯誤，也不需要經常調整組合，比較接近被動投資。

Smart Beta策略也叫「因子投資法」（Factor Investing）。因子投資始於另一諾貝爾經濟學獎得主法瑪教授（Eugene Fama）在1993年發表的三因子模型（French-Fame Three Factor Model）。三因子模型認為，一個資產的定價，除了源於CAPM所說的無風險回報和市場風險溢價，還有規模溢價（以市值代表）和價值溢價（以市淨率代表）。其後法瑪教授的博士生Mark Carhart建議加個動量溢價，其他研究學者陸續建議別的因子。這些因子的變量，就是Smart Beta。

法瑪教授及其他學者的因子模型，其理論基礎是套利定價理論（Arbitrage Pricing Theory，簡稱APT）。APT可以說是CAPM的延伸，是歷屆諾貝爾經濟學獎熱門候選人羅斯教授（Stephen Ross）在1976年提出。APT是根據無套利原則，以多因子模型決定資產的均衡價格。CAPM則只有市場風險一個因子。

港開發Smart Beta產品 遠遠落後

學者研究，CAPM大致能夠解釋70%資產定價機制，而三因子模型可以解釋90%資產定價機制。如果能夠設計一個多因子模型，接近100%解釋資產定價，則能夠有把握長期跑贏大市；這就是Smart Beta的賣點。今天Smart Beta採用的因子除了價值、規模、動量，還包括增長、波幅、股息、回購等等。財經刊物Institutional Investor估計，市場曾經公告的因子多達300個。情况已經太濫了。

設計指數的公司針對市場需要，推出一系列的Smart Beta指數，至今數量超過4200隻。基金公司省回自己設計因子模型，直接向指數公司採購，因此市場的Smart Beta基金，十之八九是以Smart Beta指數基金面世，而且多是ETF。現在全球的Smart Beta指數基金規模約6800億美元（截至2018年8月底），只佔公募基金53萬億的1.3%，但發展勢頭不容忽視。香港也有數隻Smart Beta ETF上市，規模不大，成交不活躍。香港開發Smart Beta產品的能力，遠遠落後在美國、日本甚至中國大陸。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]