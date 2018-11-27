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馬斯克：七成機會親赴火星

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁兼SpaceX創辦人馬斯克，接受美國新聞網站Axios訪問時稱，正考慮移居火星。當被問及有多大機會成行，他說隨着航天技術近期取得一些突破，他估計自己有七成機會親自前往火星。他暗示這可能是一次單程之旅，一旦成行將永遠留在火星。

有心理準備回不了地球

當Axios問及火星殖民會否成為富豪逃離地球危險的路徑時，馬斯克稱：「不！你在火星的死亡機率比在地球高。」馬斯克形容，招募人員前往火星的廣告，將有如英國極地探險家Ernest Shackleton逾百年前招募探險隊員前往南極的著名廣告，寫明「經常面臨危險、有命回程成疑」。他說，即使到了火星，也會花所有時間來建造基地，並努力在艱苦的條件下生存，「雖然有可能回來，但永遠沒有保證」，與攀登珠穆朗瑪峰一樣，完全是挑戰。

不過他仍有一些保持樂觀的理由，部分由於他對旗下剛易名為「星際飛船」（Starship）的BFR火箭有一定信心，而關於棲息地、食物及能源的研究，也可能使未來長期留在火星變得可行。馬斯克預期，若火箭技術發展順利，最快可望於2020年中期載人前往火星。

承認Tesla上半年幾乎破產

此外，馬斯克在訪問中親口承認，在Model 3加快生產期間「瘋狂賠錢」，特斯拉只差「數周時間」就幾乎在今年上半年破產，最終令Model 3達到生產目標。馬斯克承認自己當時到了極限，一天工作22小時、一周工作7天，「人們不應這麼辛苦的工作，這非常痛苦，傷害了我的大腦和心臟……如果我不這麼做，特斯拉很可能會破產」。至上月底，特斯拉終宣布第三季轉虧為盈。

（綜合報道）

[國際金融]

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