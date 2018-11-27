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感恩節銷售佳 美股做好沙特產量新高 油價彈2%

【明報專訊】美國感恩節銷情理想，零售股早段攀升。亞馬遜早段升逾3%。上周下挫的龍頭科技股反彈，蘋果早段升逾1%，Alphabet及facebook升逾2%。美股三大指數早段上漲，道指升350點，標普500指數和納指升逾1％。儘管消息指沙特阿拉伯在美國總統特朗普施壓下原油日產量再創新高，國際油價在上周五跌近8%後，昨由逾一年低位反彈2%。布蘭特期油重返每桶60美元水平，紐約期油在每桶51美元徘徊。

彭博社引述知情人士稱，沙特每天產油量高達1120萬桶，是該國自80年前首次開採石油以來最高的產量。由於美國制裁伊朗原油，令沙特的原油需求大增。彭博社稱，沙特還動用了國內和海外的庫存，以滿足客戶需求。

在油組與非油組成員於12月6日召開會議前，沙特和俄羅斯能源部長預計將在G20峰會會晤，協調減產問題。國際油價過去兩個月跌逾30%。不過部分分析認為，美國會利用沙特記者卡舒吉被殺案，逼使沙特放棄減產。

意研降赤字目標 歐元升至1.135

經歐盟施壓後，意大利官員正研究明年預算赤字目標下調的情景，以避免歐盟的紀律處分。路透社引述意大利政府消息人士稱，政府正討論將赤字目標下調至相當於GDP的2%至2.1%。受消息刺激，歐元兌美元升至1.135水平。意大利銀行股昨大幅向上，意大利國債孳息率大幅下跌。歐洲股市普遍向上。

目前意大利預算赤字的目標是相當於GDP的2.4%，大大高於前政府設定的0.8%，促使歐盟早前威脅要實施紀律處分。目前尚未清楚赤字目標輕微下調，會否阻止歐盟的處罰程序。對於歐盟官員來說，任何超過2％的赤字目標都被視為過高。根據歐盟委員會預測，意大利的支出計劃實際上將明年的赤字推高至2.9％。

意大利副總理Matteo Salvini暗示，為避免市場動盪，政府可能調整赤字目標。德國IFO研究所所長Clemens Fuest表示，與英國脫歐相比，意大利是更大的問題，特別是在中期內，而脫歐相對是一個短期問題。若意大利陷入金融危機，對歐元區和整個歐洲來說都是重大問題。

日製造業PMI兩年低 新訂單跌

此外，日本11月製造業PMI初值降至51.8，為2016年11月以來新低。數據亦顯示，製造商報告需求下降，新訂單減少，是2016年9月以來首次。Markit的分析認為，潛在趨勢偏向下行。新訂單下降是令人擔憂的發展，因為全球增長勢頭放緩，可能導致第四季需求進一步低迷。

通用北美將裁員15%

另一方面，通用汽車（GM）宣布北美將裁員15%，股價早段升逾2%。此外，GM明年將停止7個廠房的生產，尋求節省60億美元成本，以應對美國本土土市場低迷和貿易戰的影響。

（綜合報道）

[國際金融]

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