感恩節銷售佳 美股做好沙特產量新高 油價彈2%

彭博社引述知情人士稱，沙特每天產油量高達1120萬桶，是該國自80年前首次開採石油以來最高的產量。由於美國制裁伊朗原油，令沙特的原油需求大增。彭博社稱，沙特還動用了國內和海外的庫存，以滿足客戶需求。

在油組與非油組成員於12月6日召開會議前，沙特和俄羅斯能源部長預計將在G20峰會會晤，協調減產問題。國際油價過去兩個月跌逾30%。不過部分分析認為，美國會利用沙特記者卡舒吉被殺案，逼使沙特放棄減產。

意研降赤字目標 歐元升至1.135

經歐盟施壓後，意大利官員正研究明年預算赤字目標下調的情景，以避免歐盟的紀律處分。路透社引述意大利政府消息人士稱，政府正討論將赤字目標下調至相當於GDP的2%至2.1%。受消息刺激，歐元兌美元升至1.135水平。意大利銀行股昨大幅向上，意大利國債孳息率大幅下跌。歐洲股市普遍向上。

目前意大利預算赤字的目標是相當於GDP的2.4%，大大高於前政府設定的0.8%，促使歐盟早前威脅要實施紀律處分。目前尚未清楚赤字目標輕微下調，會否阻止歐盟的處罰程序。對於歐盟官員來說，任何超過2％的赤字目標都被視為過高。根據歐盟委員會預測，意大利的支出計劃實際上將明年的赤字推高至2.9％。

意大利副總理Matteo Salvini暗示，為避免市場動盪，政府可能調整赤字目標。德國IFO研究所所長Clemens Fuest表示，與英國脫歐相比，意大利是更大的問題，特別是在中期內，而脫歐相對是一個短期問題。若意大利陷入金融危機，對歐元區和整個歐洲來說都是重大問題。

日製造業PMI兩年低 新訂單跌

此外，日本11月製造業PMI初值降至51.8，為2016年11月以來新低。數據亦顯示，製造商報告需求下降，新訂單減少，是2016年9月以來首次。Markit的分析認為，潛在趨勢偏向下行。新訂單下降是令人擔憂的發展，因為全球增長勢頭放緩，可能導致第四季需求進一步低迷。

通用北美將裁員15%

另一方面，通用汽車（GM）宣布北美將裁員15%，股價早段升逾2%。此外，GM明年將停止7個廠房的生產，尋求節省60億美元成本，以應對美國本土土市場低迷和貿易戰的影響。

（綜合報道）

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