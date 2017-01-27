證監：ETF通或循基金互認制度 基金公會：逐隻審批手續多 難執行

明報記者 廖毅然

蔡鳳儀強調，不同方案均可考慮，沒有排他性。不過，採用滬深港通的模式推出ETF通不易推行，因為深圳的結算系統與上海不同，需要作出不少改變，涉及一定成本，而且當局或會認為現有制度不可容易改變。因此，兩地監管機構正積極探索不同的選項，包括在基金互認的制度下推行ETF。她強調每個方案都有優劣，待兩地有共識後會公布具體時間表。

證監：兩地有共識再定時間表

一直以來，業界都相信在股票通的模式下推進ETF通較為可取。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明昨日表示，在兩地基金互認的制度下，逐隻基金等待監管機構審批，手續繁複，同時有50％的銷售限制，即北上基金的銷售規模，不可以多於該基金在香港的資產管理規模。她指「如果在基金互認的制度下推出ETF通，將會衍生出許多執行上的困難」。

安永：股票通制度更簡單直接

安永財富及資產管理服務主管合伙人林小芳估計，若在基金互認制度下推進ETF通，做法可能是逐隻ETF基金交向監管機構審批，批出後再在對方交易所作第二上市，屆時成本可能會較高。她認為在股票通制度下推出ETF通更簡單直接。

事實上，基金互認自2015年推出以來，發展一向較股票互通慢。雖然符合基金互認條件的香港基金有約100隻，但至今僅有15隻獲批北上銷售。相比之下獲批南下銷售的內地基金有約50隻。林小芳表示，基金互認制度主要有三大問題，包括審批慢、50％銷售限制及基金經理必須長駐香港。

建議放寬銷售限制

她指出，北上基金審批期過長，最長的審批期達34個月，截至9月底仍有12隻基金尚待審批，當中有的是2015年首批遞交申請的。她建議當局縮短審批程序，並放寬50％的銷售限制，讓基金可以擴大在內地的銷售規模。

同時，允許基金公司向同一集團內的海外基金經理下放投資職能，使環球性投資的基金更易去管理。