經濟
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越南廠房產能升 維珍妮中期多賺四成

【明報專訊】早前已發盈喜的內衣股維珍妮國際（2199），昨收市後公布截至今年9月底的中期業績，管理層指中美貿易戰令銷售美國的客戶態度變得謹慎，增加產品在中國以外市場生產的要求，故集團加快建設越南的生產線，但會維持中國的生產量及提升中國內產內銷的比例。

維持中國內產內銷 平衡貿戰影響

集團主席、執行董事兼首席執行官洪游奕表示，中美貿易戰為市場帶來許多不確定性，但公司及早於越南佈局，越南廠房產能及效率的持續提升，令期內純利按年增長39.85%至1.34億元。集團會繼續加快建設越南的生產線，預期正在興建的越南D廠及E廠一期會分別在明年的5月及6月投產。現時集團在越南的生產量佔比約一半，相信未來會逐步提升至六成、甚至七成，達到5間越南廠房的生產目標。

派中期息每股0.036元

集團期內收入30.63億元，按年升8.87%，毛利率按年增0.8個百分點至21.5%，派中期息每股0.036元，較上年同期增加44%。集團的美國客戶銷售佔比現約為51%，當中除輸出中國銷售的產品由中國廠房生產，其餘均在越南生產。但洪游奕強調，仍會維持中國現有的生產量，以滿足亦有打通中國銷售市場的客戶需求，並藉增加內輸中國銷售部分，平衡貿易戰的影響。

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