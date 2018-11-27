領展29億向長實投資基金購通州商場

【明報專訊】領展（0823）在內地方面，進一步增大投資組合。該集團公布，擬以25.6億元（人民幣‧下同）（約28.91億港元），向長實（1113）有份投資的ARA Management旗下基金ARA Asia Dragon Fund II，收購北京副市中心通州京通羅斯福廣場商場連停車場，將以現金資源或債務支付有關收購代價。
項目年租金回報率約4.81厘
京通羅斯福廣場於2014年開業，共擁有6層零售商場，總樓面面積逾6.75萬平方米，共擁有73個零售鋪位。同時該項目擁有576個停車位，當中兩層地庫停車場共擁有404個車位，總樓面逾1.88萬平方米；亦擁有172個民防泊車位。
項目的出租率達96.2%，當中餐飲、潮流服飾及生活時尚租戶各佔37.5%、23.5%及20.4%。現有租約中，今年餘下時間、明年及2020年的租約到期比例分別為3%、32.6%及19.3%。每月零售收入及其他收入分別達1026萬元及83.9萬元，合共達到1026萬元。依此計算，該項目的年租金回報率約4.81厘。
完成收購後債務比率料略升
是次領展出價與估值一樣，同時有關項目會繼續承供餘下按揭7.49億元。領展收購的京通羅斯福廣場所屬項目公司，在2017底止年度虧損67.3萬美元，負債淨值達423.8萬美元，出現虧損主要與折舊開支及過渡貸款有關。
領展完成收購該項目後，預期債務相對資產比率會由原有的10.3%，略為提高至11.6%，並會將該項目作長線投資持有。
看好北京副市中心區發展
領展解釋，今次收購京通羅斯福廣場，主要是看好北京副市中心發展、位於附近而正施工中的北京環球片場於2020年開業等因素。該項目將佔完成中期分派後的資產總值1.36%。未計今次收購前，領展在內地的物業組合在截至9月底止估值為172.46億港元，連同京通羅斯福廣場，估值將增至201.37億港元。