領展29億向長實投資基金購通州商場

項目年租金回報率約4.81厘

京通羅斯福廣場於2014年開業，共擁有6層零售商場，總樓面面積逾6.75萬平方米，共擁有73個零售鋪位。同時該項目擁有576個停車位，當中兩層地庫停車場共擁有404個車位，總樓面逾1.88萬平方米；亦擁有172個民防泊車位。

項目的出租率達96.2%，當中餐飲、潮流服飾及生活時尚租戶各佔37.5%、23.5%及20.4%。現有租約中，今年餘下時間、明年及2020年的租約到期比例分別為3%、32.6%及19.3%。每月零售收入及其他收入分別達1026萬元及83.9萬元，合共達到1026萬元。依此計算，該項目的年租金回報率約4.81厘。

完成收購後債務比率料略升

是次領展出價與估值一樣，同時有關項目會繼續承供餘下按揭7.49億元。領展收購的京通羅斯福廣場所屬項目公司，在2017底止年度虧損67.3萬美元，負債淨值達423.8萬美元，出現虧損主要與折舊開支及過渡貸款有關。

領展完成收購該項目後，預期債務相對資產比率會由原有的10.3%，略為提高至11.6%，並會將該項目作長線投資持有。

看好北京副市中心區發展

領展解釋，今次收購京通羅斯福廣場，主要是看好北京副市中心發展、位於附近而正施工中的北京環球片場於2020年開業等因素。該項目將佔完成中期分派後的資產總值1.36%。未計今次收購前，領展在內地的物業組合在截至9月底止估值為172.46億港元，連同京通羅斯福廣場，估值將增至201.37億港元。