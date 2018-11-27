經濟
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大家樂半年多賺16％ 股價急漲6％

【明報專訊】踏入五十周年的大家樂（0341）公布截至9月底的中期業績，上半年其本港餐飲分店輕微減少11間，惟首席執行官羅德承直言，無意縮減規模，會維持今年新增近20間門店的目標。大家樂期內收入增1.7%至41.99億元，純利升16.25%至2.39億元，每股基本盈利41.2仙，中期股息派19仙。大家樂股價昨升6.04%，報18.26元。

羅德承：無意縮減港規模

期內香港大家樂分店數目164間，對比今年3月底減少3間，另外休閒餐飲分店則減少5間，羅德承解釋，有本港零售商場要求集團騰出店舖作翻新，部分分店須待工程完成，才可重新營業，冀下半年在本港增設8至10間分店，另外集團計劃在廣東省等地區開設10間分店。

羅德承認為，本港零售市道轉弱，業主開始考慮將店舖轉租予餐飲，預料明年會有更多優質租舖，集團會進取出價租舖。羅又透露，近期續租分店租金加幅約一成，對比以往雙位數字有所放緩。他提到，下半年會在內地增設10間分店，主要會在廣東省開店。

快餐平均單價升逾1元至38.5元

期內大家樂本港業務按年增長0.8%至36.09億元，惟速食餐飲及機構飲食收入按年跌0.4%至30.67億元，集團解釋，是受到由於整合了分店網絡影響。期內快餐平均單價約38.5元 ，按年上升逾1元，羅德承表示，顧客對價格依然敏感，會調整產品組合，提升快餐銷售表現。

大家樂上半年人力成本佔總收入約32%，對於本港明年或會提高最低工資水平，他表示，大部分員工薪金高於最低時薪，惟政府若上調最低工資水平，會造成漣漪效應，令集團人工成本有上調壓力。

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