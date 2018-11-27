思捷擬全球裁四成非前線員工 冀省20億開支 柯清輝：港裁員視續租情况而定

明報記者 劉旭霞

思捷昨日舉行投資者日，並在會上公布5年重組計劃的詳情，目標簡化公司架構，加快淘汰虧損業務，以減低營運成本，集團昨早股價一度跌3.8%至2.01元低位，其後反覆回升，全日收報2.09元，無升跌。

料明年農曆新年後「派大信封」

柯清輝表示，裁減員工行動今年6月已經開始，先由高層行政管理團隊「開刀」，職級團隊由13隊減至6隊，其中德國總部將會縮減後勤辦公室至「5合1」，整合成1個辦公室的總部，並已與當地工會展開洽談。他指出，公司不會隨意裁減員工，內部團隊亦明白公司過往幾年成績欠佳，需要藉重組提升效率。至於思捷位於九龍灣的香港總部，早前面積已由4層縮減至1層，惟柯清輝不願透露受影響的具體員工數字，只稱今次重組不等於總部會裁減三分之二人手，並預計會在明年農曆新年過後向總部員工「派大信封」。

港或減一兩間舖 轉民生區開店

今次裁員未提前線員工，但因會繼續裁減虧損店舖，料員工難免受波及。柯清輝表示，前線員工的裁減規模，要視乎與業主洽商租約情况而定，如果店舖能夠成功減租，料可減輕對前線裁員的影響。他又稱，思捷於2017至2018財年起已在歐洲及亞洲分別關閉28間及18間店舖，至於本地店舖在過往租金昂貴時期已「關得都關了」，所以預料或只減一至兩間店舖；加上近月港銷售輕微錄增長，反或有意在租金較相宜的民生地區再開店。

內地下財年開220間新店

思捷是次重組計劃預計會在明年6月完成，並為2018至2019財年帶來一項15億至17億元的一次過開支，用於重經組架構及關店安排。集團預期，該財年的收入將按年減少低雙位數，毛利率維持平衡水平，經常開支減少中單位數。集團目標在截至2022至2023財年，將除利息及稅項前溢利（EBIT）逐步改善到5%至7%；截至2023至2024財年，維持平均每年約2億元的資本開支。

柯清輝表示，未來德國及中國內地仍是集團的主要市場，但過去公司在中國內地的發展未如理想，未來會加大發展中國內地市場的力度，包括計劃在2019至2020財年度在中國內地開220間新店，整體內地開店的規模遠超關店，部分人手或會被調配到內地，整體內地的員工量會增加。