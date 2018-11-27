港上月出口升14.6% 勝預期

進口升13% 同勝預期

政府發言人表示，商品出口貨值的增幅在10月份加快至雙位數增長，輸往美國、歐盟、中國內地、多個其他亞洲市場等多個主要市場，出口錄得較快增長。不過，外圍環境面對的下行風險正在增加，環球經濟的增長動力近期有所減慢，倘若美國與內地的貿易摩擦持續或升溫，對本港商品出口的影響在未來數月料會更為明顯。

政府：下行風險正在增加

按出口地區比較，10月份輸往亞洲的整體出口貨值上升14.1%，其中輸往內地升17.8%。此外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國上升11.6%、美國亦升10.3%。

按貨品類別比較，大部分主要類別的整體出口貨值皆錄得按年升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」，上升21.4%、「通訊、錄音及音響設備和儀器」，上升21.7%，以及「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」上升21.1%。