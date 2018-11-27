梁維特：賭牌到期傾向公開招標

或要求承擔更多社會責任

梁維特在回應澳門立法會議員提問賭牌重新競投數量時指出，按現行法律，特首在充分理由下，可一次或多次延期，最多延期不能超過5年，現正聆聽社會意見。政府更傾向公開招標，與博監局的說法並無不同，亦會就有關法案提交立法會，在批出牌照時，會考慮能否協助澳門邁向世界旅遊休閒中心及保持業界區域競爭力。未來新的博彩合同，有傾向要求博彩企業承擔更多環保、節能減塑等社會責任。

同時，梁維特又表示，未來在修訂博彩中介人法律時，將新增加條文嚴懲中介人非法吸存問題。博監局局長陳達夫表示，未來檢討中介法律時，亦增加中介人接受現款或者其他存款的罪名，希望杜絕到非法吸存，另會提高准入門檻，規定一定本地人股份比例，希望鞏固中介人的實力。

濠賭股昨跟隨大市向好，當中以銀河娛樂（0027）表現最佳，全日升4.39%，高見48.7元，為全日升幅最大的藍籌股。