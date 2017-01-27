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港股升448點 大摩上調目標價

【明報專訊】歐盟周日通過英國脫歐協議文本，推動英國有序脫歐，加上意大利考慮調低明年財政預算赤字，利好外圍氣氛。港股昨日高開171點後升穿兩萬六，摩根士丹利發布報告預期明年包括香港在內的新興市場，股市將進一步上升，午後恒指升幅收窄，收市報26376點，上升448點或1.73%。分析認為，市場始終關注本周末舉行的中美元首會晤，不過期結前可以保持強勢。

本地地產股濠賭股大升

國指昨收報10,521點，上升1.28%，全日大市成交只有741億元，北水通過港股通淨流出5.01億元人民幣。大摩報告指本港樓市未來6個月調整10%，但聯儲局在明年第三季停止加息，預料明年下半年會開始復蘇，本地地產股普遍做好，新世界（0017）升3.7%、信和（0083）升3.29%、恒基地產（0012）升2.87%。濠賭股亦獲市場支持，銀娛（0027）升4.39%，為升幅最大的藍籌；金沙中國（1928）升1.85%。

晉裕環球投資研究部首席投資策略師黃耀宗表示，昨日港股升勢主要跟隨外圍氣氛改善，加上美國感恩節零售數據比預期中好。自10月進入上升軌之後港股偏強，預計期結前可以回升至26,700點。G20峰會將於本周五和周六舉行，預料中美元首將於會議期間討論貿易問題，黃耀宗認為現時市場未有炒作，不過絕對是本周需關注的焦點。

分析：外圍氣氛改善 港股料習特會前強勢

大摩發表明年亞洲新興市場報告以「天朗氣清」為題，將新興市場評級連升兩級至「看好」，主因新興市場和成熟市場的經濟、公司盈利增長在明年收窄，看好中國明年下半年經濟恢復動力，另美元上升、聯儲局加息因素也會在明年減輕。大摩預計明年底恒指目標為28,500點，最牛的情况看31,600點，最淡則跌至19,500點。此外，大摩較看好價值股多於增長股，作為明年的投資主題，其中港股包括友邦（1299）、安徽海螺水泥（0914）、華潤電力（0836）、恒生銀行（0011）、港交所（0388）、香港電訊（6823）和中石化（0386）。

相關字詞﹕g20峰會 脫歐 歐盟 人民幣 恒指 港股

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