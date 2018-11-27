新經濟新股洗頹風 同程藝龍升26% 今年首日表現最佳 一手賺1040元

全日高位12.4元收市 成交逾13億

同程藝龍昨日掛牌即高開10.78元，比招股價升10%，半日最高見11.28元，午市收報11.2元。下午開市升勢持續，至11.9元水平始受阻回落到10.56元水平，之後股價一直向上，全日收報12.4元，全日成交1.21億股，涉資13.36億元。一手400股不計手續費帳面賺1040元。

耀才：大市成交未配合 非新股轉好迹象

耀才證券（1428）行政總裁許繹彬表示，即使同程藝龍首日表現不俗，這亦不代表新股市場有轉好的迹象，零星新股有突出的表現，有可能是包銷商的功勞。

另外，他續稱，昨日大市成交僅740億元，反映投資者仍抱觀望態度。他表示，新經濟股光環不再，加上隨着全球經濟局勢未見明朗，一般投資者都不會選擇預留資金抽新股。

阿里復星加持 寶寶樹暗盤高見7.8元

阿里巴巴及復星國際（0656）有份投資的內地網上育兒平台寶寶樹（1761）今日掛牌。該股昨晚在輝立暗盤最高報7.78元，收報7.18元，較招股價6.8元升0.38元或5.59%，錄得1680萬元成交，以一手500股帳面計賺190元；而在耀才暗盤則高位見7.8元，同報7.18元，成交191萬元。

4新股招股 暫未錄足額孖展認購

另外亦有4隻新股正在招股，惟無一錄得足額孖展認購。當中擁有騰訊、麗新發展（0488）及澳博（0880）聯席主席梁安琪為股東，以及星級基礎投資者的數碼娛樂平台創夢天地（1119）首日招股，錄得3824萬元孖展，距離公開發售集資額9900萬元尚有一段距離，當中以富途錄得2344萬元孖展為最多。

佳兆業物業（2168） 、兗煤澳大利亞（3668）及久泰邦達（2798）分別錄得孖展額575萬元、520萬元及202萬元，均遠未足額。

明報記者 陳惠恩