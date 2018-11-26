先短存美元 再吼加息貨幣

撰文：李凱茵

不少上一代香港人喜歡做外幣定存，無非因為利息較高。不過，在長達10年的低息環境下，這套做法已賺不了多少利息。不過，隨着美國加息周期步向見頂，其他地區又準備開始加息之際，退休人士不妨把部分港元或美元資產轉換至其他貨幣，除了可收分散風險之效，也可一博賺取匯價升幅。

王良享：中美關係改善 澳元看升

澳元、紐元、加元、英鎊和歐元，是過往較受香港人歡迎的外幣。然而，過去一年在美國加息及其他因素影響下，這些貨幣兌美元全部下跌。星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，美國今年12月底再加息一次之後，外幣仍有機會再跌。不過，預期明年隨着聯儲局減慢加息步伐，美國經濟在減稅效應消退下，美元將會減弱，即與美元掛鈎的港元亦難倖免。

美國加息逐步見頂之時，其他有機會加息的地區貨幣將會轉強。王良享認為，經濟向好兼通脹升溫的澳洲，正是其中一個明年有機會加息的地方。澳元兌美元由今年高位81美仙反覆跌至近日的72美仙水平。中美貿易開戰5個月以來，澳元未見大跌，他相信如中美關係現曙光，澳元有機會回升至78美仙。

不過，恒生銀行首席市場策略員溫灼培就不看好澳元和紐元的前景，原因是他預期中美貿易戰短期難望有轉機；加上美國如要制約中國，以免世界第一的地位被超越，中美貿易戰可能只是兩國紛爭的開端。如果中國經濟增長因此而放緩，作為原材料出口國的澳洲和新西蘭就難免受拖累。

溫灼培：「軟脫歐」利好英鎊

相反，溫灼培較看好歐元和英鎊，但這要取決於英國是否能「軟脫歐」，以及歐盟得以解決內部紛爭。溫灼培認為，英國國會通過「軟脫歐」的機會很大，因為現時距離明年3月脫歐限期僅餘4個月，根本難再有時間推出新方案。如英國成功通過「軟脫歐」方案，英國會留在單一市場內，經濟層面上脫歐前後根本沒有分別，所以英鎊就不應停留在目前的低水平。2016年6月舉行的脫歐公投前每英鎊兌1.48美元，目前僅約1.28美元水平；溫灼培預計，如果英國成功「軟脫歐」，英鎊可彈上1.40美元。

歐元方面，溫灼培與王良享均預計明年歐央行有機會開始加息，王良享更認為會明年中開始，較市場預期年底快，利好歐元，不過仍要面對英國脫歐與意大利財政爭拗等內部危機。如兩個難題都能解決，溫灼培說會全面看好歐元，看淡美元。

明年歐央行料加息 歐元看升

王良享認為，如想享受外幣息口，短期來說仍以美元為優，可敍做短期定期存款，直至年底可將部分資金轉做澳元，明年第二季如脫歐問題解決，可再將部分資金轉為歐元。不過他強調，目前轉持外幣只可望賺價，如要賺3厘左右的息率還要多待兩年。

此外，投資者仍可留意部分銀行定期推出的定存息率優惠，如以極短期如7天或1個月存期計，中銀和富邦的優惠較理想。另外，也要留意資金要求及敍做定期存款的途徑，才合資格獲得優惠息率。

[退休綢繆]