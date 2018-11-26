南豐新邨個半月開齋 呎價較高峰跌一成

明報記者 鄭錦玲

樓齡約40年的南豐新邨，為鰂魚涌區老牌屋苑之一。據代理資料顯示，鰂魚涌南豐新邨本月截至22日錄得一宗成交，單位為8座低層G室，實用面積391方呎（建築474方呎），以655萬元易手，實呎16752元(建呎13819元）。單位放盤約3個月，原叫價740萬元，累減85萬元後，終以655萬元售出。原業主2006年4月以約170萬元購入，持貨12年，帳面獲利約485萬元或2.8倍。

麥玲玲1748萬入市寶馬山

樓價回軟，有投資者趁勢入市。玄學家麥玲玲以1748萬元購入北角寶馬山花園一個6座高層C室單位。業主原叫價2000萬元，減價252萬元或12.6%後，終以1748萬元易手，實用面積845方呎，實呎20686元。原業主於2007年以718萬元購入，持貨11年，帳面獲利1030萬元或1.4倍。麥玲玲居於同區另一屋苑賽西湖大廈，是次入市將單位作投資用途。

荔枝角泓景臺近日錄得一宗成交，成今年兩房單位新低價。香港置業分行首席分區董事文啟光表示，泓景臺1座中層F室，實用面積477方呎（建築671方呎），兩房間隔，新近以720萬元易手，實呎15094元（建呎10730元）。原業主2004年以225萬元購入單位，持貨14年，帳面獲利495萬元或2.2倍。

泓景臺兩房720萬 今年新低

另外，紅磡黃埔花園近日錄得一宗較同類單位低逾200萬元的成交。黃埔花園1期3座中層A室，實用面積777方呎，3房連套房間隔，業主原叫價1180萬元，終減價180萬元至1000萬元易手，實呎12870元。本月初屋苑一個相同面積的1期2座中層H室以1230萬元成交，實呎1.58萬元，即代表相隔兩周後同類單位跌價230萬元或近19%。原業主1986年以73.7萬元買入，持貨32年，帳面獲利逾926萬元或12.5倍。

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