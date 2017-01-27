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弦海前臨屯門河 162呎入場

【明報專訊】近年新盤市場湧現主打迷你戶的新盤，並以低入場費招徠，配合高成數按揭，吸引上車客。莊士中國（0298）發展的屯門弦海，以前臨屯門河景作賣點，近六成單位屬開放式戶。發展商早前開放1房連裝修示範單位，多選用木紋顏色的佈置材料，糅合樓盤周邊河景及園景等大自然元素。弦海自10月底開售以來累沽近90伙，佔項目單位總數371伙近25%。

明報記者 謝穎怡

攝影 劉焌陶

屬單幢項目的弦海，樓花期約21個月，提供的371伙涵蓋開放式至兩房，另有29伙特色戶。項目主打開放式單位，實用面積162至232方呎，共216伙，佔全盤單位數目近六成；1房戶佔約24%，實用面積321至348方呎；2房單位面積劃一447方呎，佔約一成。面積最細單位為實用面積162方呎的開放式戶，分佈於各標準樓層的D室；面積最大為實用面積954方呎的3房特色戶，僅設一伙，位於26樓F室，並連758方呎平台。標準樓層每層19伙，提供3部升降機。

部分1房連裝修家俬出售

弦海的示範單位以23樓R室為藍本，實用面積336方呎，屬1房間隔。雖然屬無改動示範單位，但將會連裝修家俬出售。單位大門採用電子鎖，甫進大門旁邊為開放式廚房，設有粉藍色廚櫃、白色工作枱面及嵌入式家電。

大廳擺放了一張三人梳化、小茶几及電視後，仍見寬敞。為增加空間感，大廳及睡房之間的門採用雙趟門，拉開後變身為屏風，設計慳位之外亦別具特色。睡房用色與大廳一致，擺放一張雙人牀，睡房外連工作平台，令單位更加通風。另設計師亦為單位提供不少儲物空間，除於睡房內擺放衣櫃外，亦於大門旁邊設有衣櫃，善用玄關位置。

浴室以白色石材鋪砌牆身，備有淋浴間，另鏡櫃門上裝上迷你電視，戶主可以一邊沐浴一邊看節目。

弦海設有逾8000方呎住客會所，提供多元化設施，包括室外游泳池、健身室、瑜伽室及多用途室等。另外，項目提供30個住客車位。

部分單位不設煤氣

景觀方面，弦海毗鄰屯門河，料高層向東、向南單位可享河景，惟向東北方單位面向皇珠路，住戶或受車輛噪音影響；另項目鄰近公屋龍逸邨，料向西單位望樓景為主。值得留意的是，弦海只有部分單位提供煤氣，如A、E、F、G室。

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相關字詞﹕屯門河 弦海 莊士中國

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