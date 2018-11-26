李志成：新盤入伙潮 租務見活躍

差餉物業估價署公布的數據顯示，9月份租金指數報197.8點，按月升0.56%，已連升8個月，今年首9個月則增長約5.5%。雖然租金連升8個月，但數據有所滯後，主要反映暑假租務旺季數字，事實上，最近樓價出現調整，加上第四季將現新盤入伙潮，預料有總共萬多個新盤單位陸續入伙。另一方面，樓市呈轉勢迹象，不少有自住需求的人士均會煩惱一個問題：租樓還是買樓好？筆者在此提出兩大因素以供參考，首要考慮資金支出問題，買樓開支較繁雜，除了首期、律師費、代理佣金、裝修費等外，其後亦有每月供款、管理費、差餉等經常開支。第二是投資價值及風險，買樓可投資作收租，當樓價上升，亦可享受資產增值的回報，但同時要面對利率上升，樓價下調的風險；反之租樓的支出並未無投資價值，亦須面對加租的負擔。事實上，租樓和買樓各有風險，最重要還是考慮負擔能力。

觀乎目前市况，中美貿易戰未明朗化，市場聚焦即將舉行之「習特會」，期望出現新局勢，另外美國聯儲局若於下月加息，香港亦有可能跟加，為樓市走勢添變數。不少準買家持觀望態度，預計年底前不少人會選擇「租住先」。不過目前本港樓市需求仍強勁，預料明年首季樓價會逐步回穩，屆時購買力將回流二手市場。

香港置業行政總裁

[李志成]