布少明：入市與否 考慮6大因素

【明報專訊】最近一份名為《2019年亞太區房地產市場新興趨勢報告》的資料顯示，香港在房地產發展前景排名從去年第14名跌至今年18名，似乎反映本港住宅市道正在轉弱，但並無「斷崖式」大跌之虞，這與筆者的觀點及近期樓市狀况均不謀而合。事實上，樓價回調正好成為不少人的入市契機，有位欲置業年輕朋友問我：「現時不趁機入市又怕樓價突然止跌回升，但現在買樓又怕將來樓價愈跌愈有，心理會很不舒服，究竟樓價跌多少才適合入市？」在考慮「現階段應否入市」或「樓價跌幾多才入市」前，讀者宜考慮以下「已知」或「可預見」因素。
第一，現時公屋輪候冊中共有26.77萬申請，上樓時間已延長至5.5年，反映基層市民對房屋需求殷切；
第二，五二折新居屋約收到26.5萬申請，超額認購58倍，於11月29日「攪珠」後，向隅客的動向，勢左右樓市走勢。
第三，現時香港有近七成業主已供完樓，情况與「SARS」及「金融海嘯」時相比已不可同日而語，究竟大幅減價求售的情况會否長期持續？
第四，11月底「習特會」的情况，可能是中美貿易戰未來走向的「晴雨計」，或對未來樓價構成舉足輕重的影響。
第五，繼陳德霖後，「財爺」陳茂波亦重申，若確定樓市進入下行周期，金管局會考慮在按揭成數方面作適當調整，即是會在確認樓市上升周期逆轉後放寬「辣招」。儘管政府不是現階段即時調整「辣招」，但政府隨時「有招」可救樓市，這似乎意味樓市急跌空間不大。
第六，最近成交的啟德地皮，成交價仍然「硬淨」，或多或少亦可一窺發展商對樓市後市的看法。
美聯物業住宅部行政總裁
[布少明]