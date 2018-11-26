布少明：入市與否 考慮6大因素

第一，現時公屋輪候冊中共有26.77萬申請，上樓時間已延長至5.5年，反映基層市民對房屋需求殷切；

第二，五二折新居屋約收到26.5萬申請，超額認購58倍，於11月29日「攪珠」後，向隅客的動向，勢左右樓市走勢。

第三，現時香港有近七成業主已供完樓，情况與「SARS」及「金融海嘯」時相比已不可同日而語，究竟大幅減價求售的情况會否長期持續？

第四，11月底「習特會」的情况，可能是中美貿易戰未來走向的「晴雨計」，或對未來樓價構成舉足輕重的影響。

第五，繼陳德霖後，「財爺」陳茂波亦重申，若確定樓市進入下行周期，金管局會考慮在按揭成數方面作適當調整，即是會在確認樓市上升周期逆轉後放寬「辣招」。儘管政府不是現階段即時調整「辣招」，但政府隨時「有招」可救樓市，這似乎意味樓市急跌空間不大。

第六，最近成交的啟德地皮，成交價仍然「硬淨」，或多或少亦可一窺發展商對樓市後市的看法。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]