廖偉強：牛皮巿較熊巿更危險

直至到9月份開始加息，中美貿易戰的不斷惡化，股票市場連續的下滑，一手及二手的成交均明顯減少，特別是在二手市場，願意減價的業主零星落索，形成膠着的狀態，成交顯著跌入谷底。一手市場亦開始滯銷，皆因大部分發展商未進入劈價急售的狀態，買賣兩閒令地產代理的生意一落千丈，才開始驚醒已經進入「溫水煮蛙」的狀態！

回顧地產代理進入有規模的狀態是在1980年代中期，隨着香港經濟持續發展及行業步升專業趨勢，有能力的地產代理更形成行內所謂的「十兄弟」，即是有規模可以競爭大行多達10家。不過，時至1997年亞洲金融風暴之後，地產代理亦經歷了一場大規模的洗牌及淘汰戰！

削舖減人手 代理最佳選擇

至於今次的跌市，會否引發地產代理另一次淘汰戰呢？當然，在市場好景時，總能夠讓大部分人都找到生存空間，但目前的市况又如何呢？

筆者仍然相信今次並非進入熊市的狀態，但對地產代理而言，目前的牛皮市比對熊市更為危險，今天地產代理的運作成本高企，以及行內的惡性競爭，喜歡用高薪搶人手，在目前稀疏生意大前提下，減舖及減人手，可能是最佳選擇。到底今次是否業界新一輪淘汰戰？大家拭目以待！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]