陳永傑：油價勁跌 通脹加息打折

美國今年首10個月經濟強勁，通脹及利息亦穩步上揚。目前已見到動力後勁不繼，理由是美元強勁得超乎想像，

本月中旬，美匯指數一度升至16個月高位，一度升破至97點水平，直接打擊美國出口事業。同時也造成國際期油價格連番下挫的問題。美國總統特朗普要求沙特阿拉伯及油組不要減產，藉以繼續壓低油價，引致市場憂慮明年油市供過於求。本月13日紐約期油單日急挫超過7%，是3年多以來最大單日跌幅，並連續下跌第12個交易日，創下歷來最長跌浪的新紀錄，紐約12月份期油每桶收報55.69美元的低位，油市明顯進入熊市境地。

港繼續低息 置業者續受惠

特朗普呼籲沙特阿拉伯及油組不要減產，美國能源信息管理局9月中預料，本年初美國可能經已超越沙特阿拉伯及俄羅斯，成為全球最大的原油生產國。特朗普又希望油價下滑，以降低美國通脹及息口。油市步入熊市，特朗普得其所哉。

燃油對於美國通脹產生很大的推動力，現在油市跌入熊市，將會造成美國通脹及加息的力度大打折扣。所以，較早之前，聯儲局預期美國明年加息三次，估計在油價大瀉之下，通脹及加息壓力大減。美國加息遇到阻力，無意加息的本港銀行更可順水推舟，繼續以低息營運，本港置業人士大可繼續搭低息順風車。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]