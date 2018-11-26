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湯文亮：油價冧拖累樓價跌？

【明報專訊】上星期五，中原指數繼續下跌，已經連跌8個星期，不但老C，任何睇好樓市的人都會轉軚，最多話是假跌，未來一定會回升。

當樓市下跌，以往任何利好樓市因素都突然變利淡，例如利息，以往業界人士會話加息是因為經濟好，樓價亦會上升，如果不加息，當然是有利樓價，現在加息就變成樓市下跌的不利因素，加息會直接影響業主負擔，樓市又怎能不下跌？如果不加息，代表經濟環境不佳，市場沒有能力承擔加息壓力，樓價又怎能不跌。其實，任何因素都有正反兩面，專家可以用任何一面去解釋樓市升跌，不過，這不是香港地產界人士的專利，全世界都是如此這般的。

上星期六，有老友對我說，今次香港樓市一定大冧，我話不會跌35%，今次又錯，我最初不明白，原來老友話油價大冧，有外國評論員認為基金賭錯邊而輸了很多錢，要賣股還債，導致美股冧，倘若美股冧，港股一定冧，而港股冧，不少香港股票投資者要賣樓還債，所以香港樓市一定冧，如此解釋，我真的是第一次聽，當然無話可說。

影響樓市下跌因素很多

其實，影響樓市下跌的因素有很多，包括供應增加、利息上升，中美貿易戰令經濟環境轉壞等，油價下跌或者是適逢其會，絕對不會因為油價冧而香港樓價亦冧。從今次事件中，我們可以發現有一些基金經理根本是賭徒，不過他們是賭別人的錢，贏了除了應收的酬金外還有分紅，就算輸了，他們亦沒有損失，但酬金不能少收一毫，最近。有基金經理用YouTube向客人表示已經輸晒他們的投資，連見面解釋都費事，我認為這是一個很壞的榜樣，即是對投資基金的人說，即使所有投資化為烏有，只可以說是投資者不好彩，與他們無關，試問以後點會有人投資基金，不如買樓收租，即使回報低亦穩穩陣陣，不會突然收到消息話投資化為烏有。

油價樓價 風馬牛不相及

如此說來，油價冧，反而會令更多人放棄投資基金而轉而買樓，最後樓價或者會為此而受惠。不過，大家千祈唔好相信，我亂說亂話，其實，油價與樓價根本是風馬牛不相及，油價冧，樓價有可能同時冧，不過是因為有其他因素，而非油價冧，樓價也會冧。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]

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