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龍淵子﹕投資兩大產能不足主題

【明報專訊】大市相當波動，對於投資者真是相當痛苦，比如港股，你不追，它慢慢漲給你看，你一追，它又開始疲弱下來。就算當炒的板塊，前兩三個星期，還是保險、內銀、石油最穩。可這一個星期，保險跟銀行變得弱不禁風，石油股更是崩盤，油價一星期內跌了一成多。內房和騰訊控股（0700）、小米（1810）變成領導升市。大市毫無方向，投資者都在等本周的G20中美峰會，成交收縮到一天只有700億港元左右。而美股更是疲不能興，看來沽空美股是正道。

這種情况下，龍淵子還是聊聊其他的吧！比如產能過剩。中國經濟面臨困境，似乎各行各業都產能過剩，企業業績下滑，國際市場同時面臨嚴峻的形勢。下一步的經濟增長動力在哪？哪裏還有產能不足的地方？其實也很簡單，我們看看中國什麼東西比國際市場貴。

首先中國的很多商品和服務的確是世界上最便宜的，例如製造業產品，如家電，中國的競爭性的服務產品也是很便宜的，例如理髮、外賣服務，只是發達國家的幾分之一。而中國的高鐵、酒店也是世界上性價比最好的。但是中國有哪些東西貴呢？最大的兩項：房子貴，養孩子貴。

如果中國人買不起房子，生不起孩子，那麼即使其他商品很便宜，美好生活也不會太好。我們來分析一下原因，以及如何把現在的短缺變成動力。

開放大城市土地供應 帶動相關產業發展

其實中國的房價的貴主要是在大城市，縣城鄉鎮的房子還是很便宜的。而且，全世界的人都知道中國建築工人的效率也是領先世界的。所以中國的房子本該是世界上最便宜的。所以不是房子貴，而是地貴，是大城市的地貴。大城市的地為啥貴呢？不是因為沒有地，北京上海竟然還有大量的農田未被開發，造成土地資源的極大浪費。所以大城市的土地供應不足，是我們控制大城市人口的政策的後果。只要我們開放大城市的土地供應，就會帶動包括房地產在內的一大批產業。僅僅大城市率每年0.7%的提升速度就能提升3%的GDP。所以龍淵子對中國經濟一直持樂觀態度的原因之一，就是因為大城市化的空間很大，當然我們城市化策略需要大幅度調整。

教育開支貴 一線城市生育率世界最低

中國的另一樣東西比房子還貴，就是孩子的教育。大城市的學校、幼兒園尤其是對於非戶籍人口來說是特別短缺的。而且中國幾乎沒有託兒所。這造成了中國大城市的育兒成本可能是世界上最高的，這也使得中國大城市的生育率是世界上最低的。在放開了二胎以後，中國北京、上海和其他大城市的戶籍人口生育率只有0.7，為世界最低，只有正常更替水平（2.1）的三分之一，也就是說每代人要減少三分之二，兩代人只剩下九分之一，絕對是滅絕的速度。城市人口是中國相對教育程度較高的一個群體，如果絕大部分的城市人口兩代就絕後了，中國的未來還有指望嗎？可以說是未來人力資源的災難。如果北京和上海是獨立的經濟體，必然會大力鼓勵生育，或者大力引進外來人口。但是我們的大城市似乎既沒有吸引人口的政策，還在控制人口流入。

倡吸引人口政策 擴容大城市

總之，中國還有兩個地方產能不足：一是大城市的住房產能不足，另一個是大城市的家庭「生產小孩」的產能不足。所以大城市擴容迫在眉睫！這包括建設大量的住房、基礎設施和公共設施，如醫院、學校、託兒所等。短期可以大幅度拉動投資和消費，長期可以提高現在極低的城市生育率，讓中國經濟持續健康地成長。

[龍淵子 清源茶舍]

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