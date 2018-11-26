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曾淵滄﹕減辣要適時也要適當

【明報專訊】最近一段日子，金管局總裁陳德霖及財政司長陳茂波先後發表了關於樓市「辣招」能否減「辣」的言論，兩人都說一旦確定樓市轉勢，就會減「辣」。

是的，多年前特區政府就是應變得太遲，才導致樓價下跌七成，當年樓價開始下跌時，特區政府還很高興地以為自己遏抑樓價成功了，從此香港市民會很高興地以低價買樓，但是，沒有想到，樓價一跌，人人都不想買樓了，迫使樓價進一步再跌，而那些天天說樓價太高買不起樓的人，在樓價下跌七成之後依然沒有買樓，我相信多年前的教訓今日特區政府一定牢牢記住，明白樓價愈跌愈沒有人買樓的道理，沒有人買樓，林鄭月娥鼓勵置業的大計就落空了。

因此，我不認為目前已經在下跌的樓價不會跌得太深，在適當的時候，我相信現在特區政府一定會適當地減「辣」。

新加坡幾乎全民置業，新加坡政府鼓勵所有的家庭置業，過去幾年，為了壓抑樓價的飛升，新加坡政府也推出與香港非常類似的「辣招」，但是，不是一成不變，而是經常改變，有時減「辣」有時再加「辣」，不斷地調節，目的就是不希望樓價飛升，但是也不希望樓價崩潰，新加坡的做法，是值得香港特區政府學習的。

星洲常微調辣招調控樓價

陳德霖與陳茂波都說一旦確定樓價轉勢，就會減「辣」，到底，樓價要跌多少？跌多久才算轉勢？2015年9月至2016年4月，樓價下跌6個月，跌幅11%，當時陳德霖認為仍未轉勢，換言之，陳德霖眼中的轉勢樓價必須下跌得比6個月還長，跌幅也超過11%。

SARS周街負資產 銀行依然健全

陳德霖管的是銀行的按揭貸款成數，降低按揭貸款成數除了為打壓樓價之外，也為保護銀行，免得業主貸款比例太高，很容易變成負資產而危害銀行的貸款。當然，2003年全香港到處都是負資產的人，銀行依然非常健全，可見香港人是不會輕易因為自己的物業變成負資產而一走了之，宣布破產，1990年我第一次在香港買樓，當時銀行可以貸款90%，利率12厘，什麼問題也沒有問，我懷疑香港的銀行真需要這麼高的「安全系數」？

除了按揭貸款之外，高額的特別印花稅，買家印花稅及從價印花稅都是「辣招」，遏抑了需求，投資者會因為不願意付高稅而放棄買樓，遏抑了投資的需求，這也是可以考慮放寬的措施，上述三種印花稅針對三種人，第一種特別印花稅是針對炒家，至今為止，多數香港人仍然不歡迎炒家入市，因此，特別印花稅可以保留，買家印花稅則針對境外人士及公司買家，在政治上也有保留的必要，因此，可以放寬的應該就是15%的從價印花稅。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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