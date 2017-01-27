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王弼﹕趁低撈7厘股息BAT

【明報專訊】財演界中，朋友孫柏文和王弼是全港（甚至是全大中華）首批預言特朗普會登上美國總統寶座的人，年初我又預言美國必向中國開徵關稅，表面是發動貿易戰，實際是全方位封殺中國。

最初，99.9%財演都不以為然，認為侵叔只是「一介商人」（到現在我都不明白「商人」為何是貶義詞，對於王弼來說，坐在金鐘那批人，何嘗不只是一批政客？）其後，關稅真的開徵，全球財演包括IMF、大行經濟師和《華爾街日報》，都說中美貿易戰對全球經濟影響輕微，我卻參考1930年代大蕭條的例子，說貿易戰會拖垮全球經濟。結果，中港股市大幅下挫，進入技術熊市，分析員又說這對美國股市沒有影響，因為美國本土經濟強勁。王弼早在數個月前美股氣勢如虹、港股獨憔悴之時，就大膽預言下半年港股會跑贏美股，但不是港股會升，而是美股追跌，當時沒有太多人認同，最近亦開始有基金經理同意這個觀點。奇怪的是，連上一個月我說侵叔有機會於任內辭職，以換取彭斯特赦其稅務麻煩，亦開始有人認同，分別只在於，我認為侵叔下台什麼理由都有可能，只是一定跟通俄沒有關係。

侵內閣炒梅努欽呼聲最高

的確，王弼最近在沽空美股的愛國行動中，托祖國的鴻福，手風頗順，順利得自己都害怕起來，害怕自己是否泄露太多天機，所以決定G20前休息一下，大幅減少短線操作。不過，周末《華爾街日報》又爆出侵叔遷怒財長梅努欽的消息，理由是不滿他推薦的聯儲局主席鮑威爾和在對華談判上表現軟弱。我早就提出梅努欽只是無兵司令，鷹派的萊特希澤才是貿易談判的實權人物，就算是曾在北京「以下犯上」用粗口問候領隊梅努欽的納瓦羅，他在貿易政策的影響力比梅努欽還要高，所以本欄在半年前就大膽預言，下一個內閣成員被炒魷呼聲最高的，首推梅努欽，可惜後來被司法部長塞申斯截了糊，不過跟納瓦羅相比，目前梅努欽仍是帶領幾個馬位。梅努欽的魷魚香，亦反映了G20習特會能達成停火的可能性。

大膽預測英國3月硬脫歐

若梅努欽被炒又不幸言中，是否真的要收聲呢？不過我內心的一把聲音，彷彿鼓勵我繼續放膽說，因為99.9%的人，基於某些原因（包括但不限於太迷信《紐時》、《華郵》，CNN等假新聞），無論王弼說什麼，他們也不會聽入耳的。所以，我也不怕作下一個大膽預測，就是英國會在明年3月以硬脫歐的方式（即no deal）離開歐盟。

雖說最近短線操作較少，但長線投資還是要把握，最近，我就掃入了股價近乎蒸發球一半的英美煙草（British American Tobacco，BAT）。估值低殘，除了受脫歐不利因素影響，亦受FDA打壓薄荷煙和電子煙所拖累。不過，大煙草商受政府壓迫多年，其股票卻是幾十年來最好回報的行業。英美煙草的股息率，目前在7厘以上，而且股息每年以約10%的速度增長。有人以煙草令人上癮或不利健康為由，拒絕投資煙草股，我多年都是一貫回應：成年人有為自己健康負責的權利，政府無權替他們作決定，抽煙太多，固然對身體不好，不過喝咖啡也會上癮、打機對眼睛不好（亦會上癮）、吃肥豬肉多也會爆血管，政府應該管到哪裏？投資者如果以這個理由不買煙草股，他們也不應該買快餐股，也不應該買騰訊（0700）。

倘煙草股不可買 騰訊也不應買

所以，那些不買煙草股的基金，我個人就第一時間杯葛，因為他們有份迫害一些喝不起咖啡（或其他方法）減壓的基層煙民。有人說抽煙不同喝咖啡，因為二手煙害人。不過，有煙民因此轉吸沒二手煙問題的電子煙，仍遭禁煙團體迫害，搞得林鄭月娥都要禁電子煙，可見有人只是想與希特勒的禁煙政策看齊。如此，一些有法西斯思想的瘋狂分子，當然不會左右我投資煙草股的決定。如果英國真的硬脫歐，英股大跌，更是大手掃入的好時機。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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