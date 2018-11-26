張佩儀：省時省力 可選強積金預設投資策略

1. 隨着僱員接近退休年齡而自動降低投資風險：僱員在50歲前所有累算權益將全數投資於較高風險的「核心累積基金」，當年屆50歲後，受託人會開始把「核心累積基金」的資產逐步轉移至風險較低的「65歲後基金」。

2. 收費設上限：DIS收費上限為0.95%，遠低於市場同類基金的平均基金開支比率1.58%至1.68%。

3. 環球市場分散投資：DIS兩個混合資產基金會投資於全球不同市場及不同資產類別。

過去一年DIS基金表現未如預期，原因其實有迹可尋。DIS推出時日不長，規模尚未穩定，如果將目光放得更長遠，未來DIS有不俗的升值空間。截至今年3月底，有近七成DIS基金表現遜於基準，但至4月底，低於基準線的基金減少至五成半，正反映「懶人基金」的表現穩定上升。由於DIS屬分散投資策略，並非重點投資於某一市場，回報表現最終只能平穩，要大幅跑贏大市的機會相對較少。對於不懂得投資或是無時間管理強積金的人來說，的確是個不錯的選擇。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]