何國良﹕A股巿盈率已屆長線吸納時機？

資金有向新興市場和中國流入迹象

因此，這個「大熱」預期只可以為市場掃除一些近期的困擾因素，貿易問題仍然會成為好一段時間的A1頭條。

另外值得一提的是，上周三市場的反轉，像給予了市場參與者一個良好信號：當市場出現急跌時，總有資金趁低吸納。是否意味市場短期的底部已經形成呢？從資金流向的統計，確實在11月份，我們是看到資金有向新興市場和中國市場淨流入的迹象。這些新的彈藥有助市場在低位有着支持，但唯一疑問是這條水喉是否持續呢？因此，筆者傾向相信周三的行情只是年末維持秩序的一個手段而已。畢竟，年末的行情，除非有戲劇性的發展，可能就只能這樣了。

在走向年末大官子的階段，券商分析師亦紛紛發表他們對2019年市場展望的報告，在此，亦值得給讀者們分享，讓大家好好為明年籌謀。

當估值尋底時 其後3年反有不俗回報

從宏觀經濟的預期，中國經濟因多方面的因素影響而有趨緩的情况，包括中美貿易摩擦延後的影響，國內工業活動，消費以至房地產銷售和投資都在呈現放緩的迹象，而且，就算預期的積極政策如期上場，它在傳導上亦會有時滯。因此，未來兩季，不難想像經濟增速會出現較大程度上的放緩，而且，從現時分析師對上市公司的盈利預測中，市場共識的數字似乎並沒有充分反映以上宏觀形勢可能對上市公司運作的影響，况且，如之前介紹，分析師去調整他們盈利模型需時，因此，未來一段時間，市場亦會受到盈利下調的壓力而再尋底。不過，亦有分析師認為，市場在前段的調整其實已經反映部分以上不利的經濟因素，因此，除非有額外意想不到的事件衝擊，否則，以現時市場的估值，已經相當充分反映這些悲觀的預期。他們以歷史數據，將市場的估值（市場市盈率）和市場回報作關連比較，不難發現，當市場估值在歷史低位時，其後3年的投資都有不俗的回報。如以現時13.7倍的市場市盈率來看，A股市場已經進入他們認為的安全邊際範圍內，以3年持有的投資手法，歷史上是有利可圖。但有一點要注意的是，這研究並沒有說明三年中的走勢（path），可能投資者要走過驚濤駭浪才有收穫，你又是否預備了?

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[何國良 基金看世界]