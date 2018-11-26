經濟
何國良 基金看世界

投資策略

下一篇 上一篇

何國良﹕A股巿盈率已屆長線吸納時機？

【明報專訊】上周提及的年末沙漏說法，市場的時間似乎正在一點一滴地流逝中。剛過的一周，除了周三因外圍市况急轉出現一陣子的漣漪之外，其他時間就像進入了感恩節假期般「感恩」和平靜。如前文所言，由於未來一周兩國會談出來的結果對後市可能起關鍵作用，同時結果難料，因而令投資者在現時市况中採取更保守的態度。從現時市場共識來看，大家認為可以達成一些框架協議的機會是存在的。但大家亦知道，要找出一個可以消除原有分歧並廣為雙方接受的解決方案，可能在一次會議中並不可能出現。

資金有向新興市場和中國流入迹象

因此，這個「大熱」預期只可以為市場掃除一些近期的困擾因素，貿易問題仍然會成為好一段時間的A1頭條。

另外值得一提的是，上周三市場的反轉，像給予了市場參與者一個良好信號：當市場出現急跌時，總有資金趁低吸納。是否意味市場短期的底部已經形成呢？從資金流向的統計，確實在11月份，我們是看到資金有向新興市場和中國市場淨流入的迹象。這些新的彈藥有助市場在低位有着支持，但唯一疑問是這條水喉是否持續呢？因此，筆者傾向相信周三的行情只是年末維持秩序的一個手段而已。畢竟，年末的行情，除非有戲劇性的發展，可能就只能這樣了。

在走向年末大官子的階段，券商分析師亦紛紛發表他們對2019年市場展望的報告，在此，亦值得給讀者們分享，讓大家好好為明年籌謀。

當估值尋底時 其後3年反有不俗回報

從宏觀經濟的預期，中國經濟因多方面的因素影響而有趨緩的情况，包括中美貿易摩擦延後的影響，國內工業活動，消費以至房地產銷售和投資都在呈現放緩的迹象，而且，就算預期的積極政策如期上場，它在傳導上亦會有時滯。因此，未來兩季，不難想像經濟增速會出現較大程度上的放緩，而且，從現時分析師對上市公司的盈利預測中，市場共識的數字似乎並沒有充分反映以上宏觀形勢可能對上市公司運作的影響，况且，如之前介紹，分析師去調整他們盈利模型需時，因此，未來一段時間，市場亦會受到盈利下調的壓力而再尋底。不過，亦有分析師認為，市場在前段的調整其實已經反映部分以上不利的經濟因素，因此，除非有額外意想不到的事件衝擊，否則，以現時市場的估值，已經相當充分反映這些悲觀的預期。他們以歷史數據，將市場的估值（市場市盈率）和市場回報作關連比較，不難發現，當市場估值在歷史低位時，其後3年的投資都有不俗的回報。如以現時13.7倍的市場市盈率來看，A股市場已經進入他們認為的安全邊際範圍內，以3年持有的投資手法，歷史上是有利可圖。但有一點要注意的是，這研究並沒有說明三年中的走勢（path），可能投資者要走過驚濤駭浪才有收穫，你又是否預備了?

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

上 / 下一篇新聞

聖公會9000萬掃5豪宅零佣金 料慳89萬 管浩鳴：㩒吓價好正常
聖公會9000萬掃5豪宅零佣金 料慳89萬 管浩鳴：㩒吓價好正常
律政司長鄭若驊夫 0.5%佣金購雅賓利
律政司長鄭若驊夫 0.5%佣金購雅賓利
施永青：「無料到」經紀才減佣促成交易
施永青：「無料到」經紀才減佣促成交易
嵐山3房實呎失守萬元 重返去年中水平
嵐山3房實呎失守萬元 重返去年中水平
嘉信理財Liz Ann Sonders：中美談判難有成果 降美股評級至中性
嘉信理財Liz Ann Sonders：中美談判難有成果 降美股評級至中性
往績回顧﹕姚鴻耀看好中資科網 騰訊上周逆市升
往績回顧﹕姚鴻耀看好中資科網 騰訊上周逆市升
越南受惠貿戰 港資Circle K高速發展
越南受惠貿戰 港資Circle K高速發展
Bitbank：日發牌管虛擬幣 增認受性 惟監管嚴謹 成本趨升發展受限
Bitbank：日發牌管虛擬幣 增認受性 惟監管嚴謹 成本趨升發展受限
比特幣場外交易服務 擬年底前推
比特幣場外交易服務 擬年底前推
本港業界：證監虛擬資產監管框架利市場發展
本港業界：證監虛擬資產監管框架利市場發展
日虛擬幣交易所十大不入
日虛擬幣交易所十大不入
發展開放銀行 港亞太區排第3
發展開放銀行 港亞太區排第3
UNIQLO：自家網店掌握客戶需要 稱生意「差好遠」 非與天貓對立
UNIQLO：自家網店掌握客戶需要 稱生意「差好遠」 非與天貓對立
今年遲入冬 或影響銷售表現
今年遲入冬 或影響銷售表現
股價曾瀉七成 北氣藍天：外資沽空
股價曾瀉七成 北氣藍天：外資沽空
劉央：中國可勝貿戰 A股有希望
劉央：中國可勝貿戰 A股有希望
安盛：九成壽險產品電子化 申請最快10分鐘
安盛：九成壽險產品電子化 申請最快10分鐘
創夢天地今起招股 入場費3151元 騰訊持20.65％ 為第二大股東
創夢天地今起招股 入場費3151元 騰訊持20.65％ 為第二大股東
合作伙伴星光熠熠
合作伙伴星光熠熠
無人機Yuneec擬港美上市
無人機Yuneec擬港美上市
華人企業主導無人機市場
華人企業主導無人機市場
張兆聰﹕教育股開始可留意
張兆聰﹕教育股開始可留意
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：股價呈突破 領展購15179
金子：股價呈突破 領展購15179
張兆聰﹕新地100元以下值博
張兆聰﹕新地100元以下值博
潘啓才﹕亂罰殼股小心殃及小股東
潘啓才﹕亂罰殼股小心殃及小股東
謝紹榮﹕技術分析找恒指支持
謝紹榮﹕技術分析找恒指支持
謝偉銓﹕共享單車在香港有出路嗎？
謝偉銓﹕共享單車在香港有出路嗎？
溫傑﹕藥明研發藥品利潤可觀
溫傑﹕藥明研發藥品利潤可觀
黃德几﹕華潤醫療加快拓展內地西部
黃德几﹕華潤醫療加快拓展內地西部
許繹彬：寶寶樹留住用戶成挑戰
許繹彬：寶寶樹留住用戶成挑戰
低撈新經濟股 時機未到
低撈新經濟股 時機未到
陳增濤：Château Rayas十年新酒
陳增濤：Château Rayas十年新酒
黃國英﹕基本面未變質 現值博空間
黃國英﹕基本面未變質 現值博空間
陸振球﹕芬佬拒揸現金 買新地亞馬遜
陸振球﹕芬佬拒揸現金 買新地亞馬遜
林少陽﹕A股油價弱勢是警號
林少陽﹕A股油價弱勢是警號
技術取勝：中電上升軌有支持
技術取勝：中電上升軌有支持
看圖析市：恒指向上目標26600點
看圖析市：恒指向上目標26600點
潘迪藍：美長債失去防守作用？
潘迪藍：美長債失去防守作用？
蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業
蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業
李順威：資產市場乍現「滾熊」
李順威：資產市場乍現「滾熊」
劉思明﹕防習特會掀大波動
劉思明﹕防習特會掀大波動
何啟聰：中線前景看俏 美團Call 14369
何啟聰：中線前景看俏 美團Call 14369
百天線有支持 平保購12226
百天線有支持 平保購12226
科創板進展加快 港交所Put 14762
科創板進展加快 港交所Put 14762
周顯﹕帛琉成着草天堂
周顯﹕帛琉成着草天堂
張佩儀：省時省力 可選強積金預設投資策略
張佩儀：省時省力 可選強積金預設投資策略
何濼生﹕綠置居延禁售期不智
何濼生﹕綠置居延禁售期不智
王弼﹕趁低撈7厘股息BAT
王弼﹕趁低撈7厘股息BAT
曾淵滄﹕減辣要適時也要適當
曾淵滄﹕減辣要適時也要適當
龍淵子﹕投資兩大產能不足主題
龍淵子﹕投資兩大產能不足主題
湯文亮：油價冧拖累樓價跌？
湯文亮：油價冧拖累樓價跌？
陳永傑：油價勁跌 通脹加息打折
陳永傑：油價勁跌 通脹加息打折
廖偉強：牛皮巿較熊巿更危險
廖偉強：牛皮巿較熊巿更危險
布少明：入市與否 考慮6大因素
布少明：入市與否 考慮6大因素
李志成：新盤入伙潮 租務見活躍
李志成：新盤入伙潮 租務見活躍
郭思治．推介股份：國航（0753）
郭思治．推介股份：國航（0753）
歐宸銘．推介股份：中國平安（2318）
歐宸銘．推介股份：中國平安（2318）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：太古地產（1972）
涂國彬．推介股份：太古地產（1972）
盧楚仁：意大利難成灰犀牛
盧楚仁：意大利難成灰犀牛
龐寶林：環球經濟或臨拐點
龐寶林：環球經濟或臨拐點
弦海前臨屯門河 162呎入場
弦海前臨屯門河 162呎入場
南豐新邨個半月開齋 呎價較高峰跌一成
南豐新邨個半月開齋 呎價較高峰跌一成
先短存美元 再吼加息貨幣
先短存美元 再吼加息貨幣