周顯﹕帛琉成着草天堂

E君說：「有個friend專同某央企搞流水帳，現在着了草去了帛琉。」

某央企是銅業大集團，「流水帳」就是製造假買賣，令到公司賺錢，賺的錢不多，但卻有很大的現金流，當然，搞流水帳的仁兄，要成立幾十間公司，分別去買賣。

流水帳不能賺太多 否則成本太高

賺的錢不多，因為如果賺得太多，這盤假買賣的成本太高，便很難長期維持下去了。然而，由於有很大的現金流，年年營業額過千億元，於是，問銀行借錢就很容易了。對，這門business model，就是問銀行借錢，而銀行心想，這是央企，很穩陣啊！

然而，如果有1000億元現金流，其實一年偷掉幾十億元也不大覺眼。總之，幾年下來，這家央企一共消失了300億元，那位搞手唯有遠赴帛琉，着草避風頭了。

E君說：「帛琉現時都有100個中國着草人士，都好熱鬧㗎！」

其實，E君同我講的刁，是那位着草人士留下的一項私人投資，只搞了個開頭，花了5000萬元，做完了前期工作，還未開始營業，那人已着了草。E君說，公司免費讓出，只要繼續出糧給員工，和交租而已，burn rate是每年2000萬元。聽落去，似乎是good deal喎。

[周顯 投資二三事]