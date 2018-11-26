盧楚仁：意大利難成灰犀牛

上星期歐盟一再否決了意大利的財政預算案，意大利政府方面亦表示不會修改，但歐元匯價不跌反升，你可能認為因為英國和歐盟簽署脫歐協議在即，而且美元亦受息口可能見頂而回落，導致歐元回升。如果有留意到有關歐盟和意大利雙方發表聲明的細節，就不難理解有關危機已大大減弱。

歐盟制裁意大利料罰款了事

雖說歐盟否決意大利的財政預算案，之後並啟動制裁程序，意大利總理孔特亦擺出強硬姿態說寸步不讓，不過他補充說，如果歐盟要向意大利實施制裁的話，將會要求歐盟押後一段長時間才執行。估計他的策略是想用拖延政策，在明年5月歐洲議會選舉前繼續與歐盟談判，亦希望在選舉有結果後，與新一屆歐洲議會繼續談判，務求新一屆歐洲議會可接受他們的財政預算案。

另一方面，歐元區財長很大機會在明年1月的歐洲議會中，才討論意大利應該怎樣遵守歐盟的法規，來接受歐盟執委會的提議，以及為意大利政府設定3至6個月的期限，來修改財政預算赤字，若果最後都是失敗的話，才啟動制裁機制，但這制裁機制，最大機會只是罰款了事。金融市場最擔心的灰犀牛，就是怕意大利財政赤字問題引發意大利債務危機，以及意大利發動脫歐公投。

炒作歐洲加息 歐元明年看高一線

但現階段觀察所得，這兩大危機應該不會發生，可能最終罰款了事又或者雙方讓步下達成共識。在經濟層面，歐洲央行在年底正式結束量化寬鬆，與此同時，金融市場已開始判斷歐洲央行在明年起碼加息一次，這正好和美國聯儲局不斷放鴿成為強烈對比。若外匯市場炒作美國息口見頂，歐洲即將加息的話，相信歐元明年走勢絕對可以看高一線。在年底前我有信心歐元兌美元可以重上1.1852水平，到明年第一季則有機會向上挑戰1.2100至1.2154水平。

本周另一個特大政經焦點，非阿根廷G20峰會莫屬，因為到時特朗普會見中國國家主席習近平。雖然美國副總統彭斯在APEC會議中向中國擺「鷹姿」，但不排除是特朗普談判伎倆，一方面一個做好一個做醜；二方面利用彭斯向中國施壓，希望在中美元首會面前逼中方作更大讓步，來達到某些協議成果，特朗普便可以在峰會時與中方簽署有關貿易協定，使中美雙方能暫時休戰。

特朗普冀達貿易協議 人民幣後市樂觀

特朗普在上周四感恩節時候，在佛羅里達州向派處海外美軍集會時，向記者表示，期望與習近平會面時可以達成中美貿易協議。所以，我認為有關會面仍然是審慎樂觀的，貫徹我一直以來的判斷，認為特朗普會在中期選舉後變臉，和中方修補關係。正因如此，人民幣匯價後市有望大幅回升，况且美元亦因為息口即將見頂而轉弱。所以不管在岸價或離岸價計，人民幣在年底前有機會重上6.7800水平。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]